Очередную игру в рамках ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ проведут в предстоящую субботу - 1 апреля - футболисты "Луча-Энергии". В матче 29-го тура подопечные Константина Емельянова встретятся дома с астраханским "Волгарем" и наверняка приложат все силы, чтобы порадовать своих болельщиков, а не "посмешить" их. Начало матча в 14 часов.





На сегодняшний день "тигры" имеют в своем активе 35 очков и занимают 12-ое место в турнирной таблице, а волжане с 32-мя очками находятся на 15-ой строчке. Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с 30-летним московским арбитром Павлом Шадыхановым, который дважды судил игры с участием "Луча-Энергии" (домашний матч с сочинской "Жемчужиной" в сезоне 2011/2012 - 0:1 и гостевой поединок с "Амуром-2010 в 2012 году - 0:0).





Болельщики со стажем наверняка знают, что "Волгарь" является для нашей команды одним из самых неудобных соперников. Из 14-ти проведенных матчей "тигры" сумели выиграть всего лишь один - со счетом 2:1 (это случилось два года назад (19 апреля 2015) во Владивостоке. В семи встречах успех праздновали астраханцы (в том числе и в первом круге текущего первенства - 3:2), а еще шесть матчей завершилась вничью. Разница мячей 22:13 в пользу "Волгаря".





Билеты на матч "Луч-Энергия" -"Волгарь" будут продаваться в субботу с 10-00 до 14-45.





Напоминаем болельщикам, что досмотр баннеров поддержки на их соответствие регламенту будет производиться в день матча - 1 апреля- у Центрального входа на Южную трибуну стадиона "Динамо" с 13-00 до 13-15.





Пресс-служба ФК "Луч-Энергия"