В Приморье прошли дальневосточные соревнования среди ветеранов-лыжников
Ветераны лыжни собрались на состязания в Яковлевском районе Приморья. Здешние трассы признаны лучшими на Дальнем Востоке, потому из года в год именно сюда стремятся все, кому по душе беговые лыжи.
Из Амурской области постоянно приезжает на гонки под Арсеньев Анатолий Дехниш. Лыжнику 76 лет.
Анатолий Дехниш, участник соревнований: «Самый мой главный здесь соперник был Баранчиков, но он не приехал. Сейчас самый сильный – Захаров из Якутии. Еще один есть участник чемпионата мира в Сыктывкаре, я ему вчера проиграл».
Зоя Телегина — из Хабаровска. И так уж вышло, что все свои дни рождения спортсменка отмечает на трассе. Еще одна традиция — именно в этот праздничный день она обязательно выигрывает гонку. Комплименты принимает. А секретом молодости не делится, говорит, все в ее случае очевидно.
Зоя Телегина, участница соревнований: «Женщина выглядит на столько, на сколько блестят ее глаза. Я буду всегда молодая, но пенсионерка».
Десятый год устраивают в Приморье дальневосточную ветеранскую лыжню. Как оказалось, исключительно за счет средств участников и добровольной помощи местных лыжников, которые готовят эту трассу на общественных началах. Екатерина Никитина — из Якутии, кстати, она вице-президент Российского союза любителей лыжного спорта, считает, что такие состязания нужно поднимать на государственный уровень.
Екатерина Никитина, вице-президент Российского союза любителей лыжного спорта: «Это целиком держится на энтузиастах, как в Арсеньеве Александр Столбов. На таких людях держится любительский спорт. Хотя есть в программе социальной поддержки населения такая строка – активное долголетие, но регионы пока этим не очень пользуются».
Дальневосточная ветеранская лыжня — это многоборье. Классику демонстрируют в первый день, затем бегут свободным стилем. А на конец оставляют самое зрелищное — гонку с преследованием. Лыжники постарше уходят с запасом времени вперед, кто помоложе — берут скоростью. На этот раз престижный гандикап в Приморье выигрывают 75-летня Тамара Карепова из Хабаровска, между прочим, действующая чемпионка мира, и Анатолий Мартынко из Арсеньева. Дальневосточники на мировых первенствах, как правило, — среди сильнейших. Российской ветеранской сборной они приносят по пять—шесть медалей разного достоинства. В этом году чемпионат планеты состоится в Швейцарии.
На «Фетисов Арене» прошел ледовый спектакль «Морозко». В нем приняли участие, помимо Олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, молодые фигуристы фигуристы спортклуба «Полюс», которым на данный...
В пятницу, 19 сентября, на СТК «Приморское кольцо» стартовала дрифт-битва D1 PrimRing GP. День начался с тренировок пилотов D1 и RDS. На 16.00 была намечена квалификация. Впрочем, дрифт – спорт очень...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!