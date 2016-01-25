В Приморье прошли дальневосточные соревнования среди ветеранов-лыжников

Ветераны лыжни собрались на состязания в Яковлевском районе Приморья. Здешние трассы признаны лучшими на Дальнем Востоке, потому из года в год именно сюда стремятся все, кому по душе беговые лыжи.





Из Амурской области постоянно приезжает на гонки под Арсеньев Анатолий Дехниш. Лыжнику 76 лет.





Анатолий Дехниш, участник соревнований: «Самый мой главный здесь соперник был Баранчиков, но он не приехал. Сейчас самый сильный – Захаров из Якутии. Еще один есть участник чемпионата мира в Сыктывкаре, я ему вчера проиграл».





Зоя Телегина — из Хабаровска. И так уж вышло, что все свои дни рождения спортсменка отмечает на трассе. Еще одна традиция — именно в этот праздничный день она обязательно выигрывает гонку. Комплименты принимает. А секретом молодости не делится, говорит, все в ее случае очевидно.





Зоя Телегина, участница соревнований: «Женщина выглядит на столько, на сколько блестят ее глаза. Я буду всегда молодая, но пенсионерка».





Десятый год устраивают в Приморье дальневосточную ветеранскую лыжню. Как оказалось, исключительно за счет средств участников и добровольной помощи местных лыжников, которые готовят эту трассу на общественных началах. Екатерина Никитина — из Якутии, кстати, она вице-президент Российского союза любителей лыжного спорта, считает, что такие состязания нужно поднимать на государственный уровень.





Екатерина Никитина, вице-президент Российского союза любителей лыжного спорта: «Это целиком держится на энтузиастах, как в Арсеньеве Александр Столбов. На таких людях держится любительский спорт. Хотя есть в программе социальной поддержки населения такая строка – активное долголетие, но регионы пока этим не очень пользуются».





Дальневосточная ветеранская лыжня — это многоборье. Классику демонстрируют в первый день, затем бегут свободным стилем. А на конец оставляют самое зрелищное — гонку с преследованием. Лыжники постарше уходят с запасом времени вперед, кто помоложе — берут скоростью. На этот раз престижный гандикап в Приморье выигрывают 75-летня Тамара Карепова из Хабаровска, между прочим, действующая чемпионка мира, и Анатолий Мартынко из Арсеньева. Дальневосточники на мировых первенствах, как правило, — среди сильнейших. Российской ветеранской сборной они приносят по пять—шесть медалей разного достоинства. В этом году чемпионат планеты состоится в Швейцарии.





Источник: Вести. Приморье





