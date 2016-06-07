ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Пропуск в клуб - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 16:53 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Тестирование тысячесильного FFZERO1 пройдет в Мичигане.... Подробнее Начальная стоимость легендарного маслкара составляет 2 799 000 рублей.... Подробнее Компактный хэтчбек Renault Twingo не получит сверхмощной версии с приставкой RS в названии.... Подробнее Отправившись в путешествие по Владимирской и Рязанской областям на автомобиле, созданном в славянской стране, мы постарались ответить на вопрос, почему Skoda Octavia так популярна среди россиян.... Подробнее Операционный убыток 3-го квартала 2016 г. сократился на 63% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.... Подробнее Японский автопроизводитель Mazda показал первый тизер модели CX-3, премьера которой состоится во второй половине ноября.... Подробнее Компания Toyota раскрыла подробную информацию о новом субкомпактном кроссовере C-HR, который дебютирует в 2017 году и составит конкуренцию Nissan Juke и Mazda CX-3.... Подробнее Руководство японской марки Infiniti подумывает о создании суббренда для выпуска «заряженных» версий своих моделей.... Подробнее Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler AG планирует пополнить модельный ряд премиальной марки Smart кроссовером.... Подробнее Московские власти обещают в ближайшее время не расширять зону платной парковки в центре столицы.... Подробнее