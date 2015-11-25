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Себастьен Ожье: Я допустил глупую ошибку

Пилот M-Sport Себастьен Ожье внес коррективы в настройки Ford Fiesta после ошибки в пятницу утром на Ралли Монте-Карло.

Француз соскользнул с дороги в шпильке на утреннем спецучастке, из-за чего проиграл лидеру соревнований Тьерри Нёвилю 40 секунд.

В то же время Себастьену удалось частично наверстать упущенное, и по итогам пяти СУ он занимал третье место в промежуточной турнирной таблице.

«Мы застряли в канаве неподалеку от старта, – заметил Ожье. – Я допустил глупую ошибку. Мы подъехали к этому месту очень осторожно и очень медленно, но я не сумел заставить машину повернуть с ручником.

Я хотел повернуть машину, но это привело к плохим последствиям. В этой секции я плохо чувствовал автомобиль, теряя время в каждой шпильке. Нужно понять, почему так происходит. Но сейчас мы все равно находимся на подиумной позиции, поэтому все складывается не так и плохо».

Руководитель команды M-Sport Малкольм Уилсон добавил: «На его машине мы изменили настройки центрального дифференциала и немного ослабили стабилизатор поперечной устойчивости.

Надеюсь, это именно то, что ему нужно. Конечно, сейчас он чувствительно реагирует на настройки машины, но не стоит забывать, что он адаптируется к новому автомобилю в чрезвычайно сложных условиях».
Себастьен Ожье: Я допустил глупую ошибку
Autosport.com
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
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