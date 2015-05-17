ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Производители WRC обсудят судьбу Volkswagen в сезоне-2017 Сегодня производители WRC проведут собрание, главной темой обсуждения которого станет потенциальный допуск машин Volkswagen для участия в сезоне-2017 в составе частной команды. На прошлой неделе появилась информация, что, несмотря на пропуск крайней даты омологации, Volkswagen Polo R WRC может быть допущена на старт соревнований. Новый Volkswagen Polo может появиться в частной команде WRC Однако без единогласного разрешения от Hyundai, M-Sport, Citroen и Toyota автомобили немецкого производителя не смогут принять участия в сезоне-2017. «Все видят плюс в том, что Volkswagen останется в спорте пусть и с частной командой, но правила омологации одинаковы для всех, – сказал источник со знанием ситуации в интервью AUTOSPORT.com. – Есть мнение, что это может быть нечестно в отношении других команд, которые уже соревнуются. Будет ли Volkswagen платить полноценную стоимость участия в чемпионате как производитель? Надеюсь, что на все эти вопросы мы получим ответы на сегодняшней встрече».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:52 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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