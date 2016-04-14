ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Дженсон Баттон протестировал Honda Civic Coupe Бывший гонщик Ф1 Дженсон Баттон протестировал в США автомобиль для ралли-кросса Honda Civic Coupe. Чемпион мира-2009 впервые проехал за рулем Civic Supercar шведской команды OlsbergsMSE. Ранее Дженсон уже тестировал автомобиль JRM Racing Mini RX в 2015-м для передачи на BBC F1. Официально Дженсон Баттон взял отпуск в Ф1 на ближайший год, однако продолжит работать в качестве посла и резервного гонщика McLaren-Honda. «Ему нравится, и он отлично справляется, — процитировали руководителя команды Андреаса Эрикссона AUTOSPORT.com. — Дженсон получает колоссальное удовольствие. Он хочет понять, на что способен и насколько быстр — мы пытаемся ему помочь ответить на эти вопросы. Мы также тесно сотрудничаем с Honda, поэтому ему есть смысл работать с нами. Но пока что ничего не решено, мы не спешим». Покойный отец Баттона Джон выступал в конце 70-х на этапах ралли-кросса за рулем Volkswagen Beetle и Golf.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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