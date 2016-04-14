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Дженсон Баттон протестировал Honda Civic Coupe

Бывший гонщик Ф1 Дженсон Баттон протестировал в США автомобиль для ралли-кросса Honda Civic Coupe.

Чемпион мира-2009 впервые проехал за рулем Civic Supercar шведской команды OlsbergsMSE. Ранее Дженсон уже тестировал автомобиль JRM Racing Mini RX в 2015-м для передачи на BBC F1.

Официально Дженсон Баттон взял отпуск в Ф1 на ближайший год, однако продолжит работать в качестве посла и резервного гонщика McLaren-Honda.

«Ему нравится, и он отлично справляется, — процитировали руководителя команды Андреаса Эрикссона AUTOSPORT.com. — Дженсон получает колоссальное удовольствие. Он хочет понять, на что способен и насколько быстр — мы пытаемся ему помочь ответить на эти вопросы.

Мы также тесно сотрудничаем с Honda, поэтому ему есть смысл работать с нами.

Но пока что ничего не решено, мы не спешим».

Покойный отец Баттона Джон выступал в конце 70-х на этапах ралли-кросса за рулем Volkswagen Beetle и Golf.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
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