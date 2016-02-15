ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В Бирмингеме проходит форум Autosport International Show-2017 12 января в Национальном выставочном центре Бирмингема открылась ежегодная международная выставка Autosport International Show. На форуме представлены последние достижения из всех возможных сфер автоспорта и различные исторические экспозиции. В частности, Williams, которая в 2017 году отмечает 40-летие с момента основания, привезла свои самые знаменитые гоночные автомобили прошлых лет, как, например, FW07, за рулём которой Клей Регаццони принёс команде из Гроува первую победу в Формуле 1 на Гран При Великобритании-1979. Посетители выставки также могут вживую увидеть чемпионские машины Найджела Мэнселла и Деймона Хилла, и FW25, на которой Хуан-Пабло Монтойя выиграл Гран При Монако-2003.



Гостей форума также ждут выступления каскадёров и заезды гоночных машин на крытой трассе Live Action Arena. Ну а ведущие автопроизводители, такие как Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin и Porsche, покажут свои новые суперкары. В качестве спикеров на Autosport International Show в этом году приглашены такие представители автоспорта, как Мартин Брандл, Джонни Херберт, Дерек Уорик, Жак Вильнёв, Дарио Франкитти, Аллан Макниш. В субботу выставку посетит новобранец Williams Лэнс Стролл, а в воскресенье выступят заместитель руководителя команды Клэр Уильямс и главный гоночный инженер Роб Смедли. Накануне, в первый день мероприятия, на вопросы ответили новый исполнительный директор McLaren Technology Group Зак Браун, руководитель автоспортивного подразделения Pirelli Пол Хембри и исполнительный директор Renault Sport Сирил Абитбуль. Форум продлится до 15 января. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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