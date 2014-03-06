Джонатан Палмер стал управляющим Донингтон-Парка

Компания MotorSport Vision займётся делами автодрома Донингтон-Парк.В четверг было официально объявлено, что компания отца гонщика Renault Джолиона Палмера - Джонатана Палмера - взяла британский автодром в аренду на срок 21 год у нынешнего владельца Кевина Уиткрофта.«Я очень рад, что MSV займётся ведением дел Донингтона, - цитирует Палмера GPUpdate.net. – Эта трасса имеет богатую историю и остаётся единственной в нашей стране, на которой гонялись довоенные машины Auto Unions и Mercedes в 30-х годах.Как и многие британские автодромы, в последнее десятилетие Донингтон-Парку пришлось непросто. Но, к счастью, Кевин Уиткрофт и его команда смогли компенсировать убытки, нанесённые предыдущими владельцами.Донингтон заслуживает дальнейших инвестиций для того, чтобы мероприятия, проводимые там, были действительно яркими и запоминающимися, и MSV сделает это».MotorSport Vision также принадлежат такие трассы, как Брэндс-Хэтч, Оултон-Парк, Снеттертон, Кадуэлл-Парк и Бэдфорд.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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