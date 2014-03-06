ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Джонатан Палмер стал управляющим Донингтон-Парка Компания MotorSport Vision займётся делами автодрома Донингтон-Парк. В четверг было официально объявлено, что компания отца гонщика Renault Джолиона Палмера - Джонатана Палмера - взяла британский автодром в аренду на срок 21 год у нынешнего владельца Кевина Уиткрофта. «Я очень рад, что MSV займётся ведением дел Донингтона, - цитирует Палмера GPUpdate.net. – Эта трасса имеет богатую историю и остаётся единственной в нашей стране, на которой гонялись довоенные машины Auto Unions и Mercedes в 30-х годах. Как и многие британские автодромы, в последнее десятилетие Донингтон-Парку пришлось непросто. Но, к счастью, Кевин Уиткрофт и его команда смогли компенсировать убытки, нанесённые предыдущими владельцами. Донингтон заслуживает дальнейших инвестиций для того, чтобы мероприятия, проводимые там, были действительно яркими и запоминающимися, и MSV сделает это». MotorSport Vision также принадлежат такие трассы, как Брэндс-Хэтч, Оултон-Парк, Снеттертон, Кадуэлл-Парк и Бэдфорд.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:47 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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