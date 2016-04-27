В M-Sport приютили тест-пилотов Toyota Теему Сунинена и Эрика Камилли
Британский коллектив M-Sport объявил о подписании контракта с Теему Суниненом. Финн составит пару Эрику Камилли в чемпионате WRC 2, а также проедет несколько этапов на Ford Fiesta WRC 2017.Любопытно, что в прошлом финн и француз работали тест-пилотами двух разных заводских команд Toyota. Эрик работал с первым прототипом Yaris WRC, построенным Toyota Team Europe, а Теему был приглашен на тесты в Toyota GAZOO Racing, где опробовал творение команды Томми Мякинена.Теперь же Сунинену и Камилли предстоит бороться за титул в "младшем" чемпионате мира WRC 2. Первым стартом финна в серии станет Ралли Швеция – там же в чемпионате дебютирует россиянин Алексей Лукьянюк.Алексей Лукьянюк выступит на этапе WRC в ШвецииПоявление финна в списке участников серии несомненно добавило интриги, ведь в минувшем сезоне он стал вице-чемпионом WRC 2, пропустив вперёд лишь представителя заводской команды Skoda Эсапекку Лаппи.«Моей основной целью на предстоящий сезон будет улучшение прошлогоднего результата, когда я финишировал вторым в WRC 2, – заявил финский гонщик. – Да, это серьёзный вызов, но с учётом приобретённого опыта я ощущаю себя готовым к этому». Не только WRC 2… По традиции финские гонщики чрезвычайно словоохотливы в комментариях своим родным журналистам. Не стал исключением и Теему Сунинен. Он не только поделился с ними радостной новостью о своём контракте с M-Sport на выступление в WRC 2, но и проболтался о куда более интересном факте.Соглашение с британской командой предусматривает несколько стартов финна на этапах WRC за рулём Ford Fiesta WRC 2017. На Ралли Сардиния он выступит либо на машине WRC, либо на машине WRC 2 – очевидно, решение будет принято ближе к сроку проведения гонки. Что же касается этапов в Польше и Германии, то здесь всё уже решено – Теему поедет на такой же машине, что и основные пилоты M-Sport Себастьен Ожье и Отт Тянак.Под вопросом пока что выбор машины на Ралли Испания – всё будет зависеть от ситуации в чемпионате WRC 2.Алексей Сергеев специально для АВТОСПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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