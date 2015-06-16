ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Эстебан Гутьеррес дебютирует в Формуле Е в 2017-м Бывший гонщик Haas Эстебан Гутьеррес дебютирует в Формуле Е в 2017-м. Во время пресс-конференции в Мехико, на которой присутствовали промоутер серии Алехандо Агаг, Гутьеррес и мэр города Мигель Анхель Мансера Эспиноза, было объявлено, что Эстебан выступит на домашнем этапе Формулы Е, но пока неизвестно, какую именно команду будет представлять бывший гонщик Ф1. «В рамках подготовки в сезону-2018 я выступлю в гонке в Мексике и, возможно, еще в некоторых других, — заявил Эстебан. — Я горжусь, что смогу стать частью новой тенденции в автоспорте, направленной на развитие электрических автомобилей. Будущее моей карьеры обещает быть захватывающим». Этап Формулы E в Мексике, запланированный на первое апреля, не совпадает ни с одним Гран При будущего сезона, так что теоретически Гутьеррес может принять участие в этой гонке, даже подписав контракт с командой Ф1. Напомним, что мексиканец дебютировал в Королевских гонках в 2013 году и за это время заработал очки лишь однажды, финишировав седьмым на Гран При Японии-2013.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Четыре команды модифицировали свои передние антикрылья в преддверии прошедшего Гран При Канады.... Подробнее 1 января в парагвайской столице Асунсьон состоялся торжественный старт ралли «Дакар-2017». Организаторы марафона продолжили традицию проведения церемонии стартового подиума отдельно от собственно... Подробнее Себастьян Феттель рассказал, что Ferrari не собирается оправдываться за слабое выступление в Сильверстоуне. В гонке немец финишировал девятым после старта с 11-го места, на которое его отодвинули... Подробнее Мастер спорта международного класса из Владивостока Валерия Тимощук завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу (без экипировки). Соревнования проходили в городе Киллин,... Подробнее Как сообщает немецкая телекомпания RTL, неизвестные просят один миллион евро за фотографию Михаэля Шумахера, сделанную в период после несчастного случая 29 декабря 2013 года, когда семикратный... Подробнее Новый технический директор команды Sauber Марк Смит установил, что одна из главных проблем нынешнего автомобиля связана с системой охлаждения, решение которой важно при подготовке к cезону-2016... Подробнее Россиянин Даниил Квят подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран При Сингапура. В первой тренировке гонщик Toro Rosso показал восьмое время, а во второй стал десятым. «Мы опробовали много решений... Подробнее ... Подробнее В Москве завершился этап Кубка мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева», являющийся одним из крупнейших международных турниров, который по популярности и уровню участников не уступает чемпионату... Подробнее 20 апреля в Рязани «Спартак-Приморье» проведет решающий матч 1/2 финала за 5 место плей-офф Суперлиги с БК «Рязань». Начало встречи в 19:00 по московскому времени (02:00 вво).... Подробнее