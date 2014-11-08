Алексей Лукьянюк выступит на этапе WRC в Швеции

Вице-чемпион Европы по ралли 2016 года Алексей Лукьянюк примет участие во втором этапе чемпионата мира по ралли, который пройдёт в начале февраля в Швеции.Экипаж из Санкт-Петербурга дебютирует в WRC за рулём Ford Fiesta R5 – том же самом автомобиле, который Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов в минувшем году использовали в европейском чемпионате.Быстрейшие российские раллисты подали заявку в зачёт WRC2, однако в их планах пока что только шведский этап.«Всё в последний момент, еле успели подать заявку – сайт FIA тот еще квест, – прокомментировал новость на своём сайте Алексей Лукьянюк. – В плане у нас пока только одна гонка.Условия похожи на прошлый год, когда с самого начала сезона у нас не было программы.На данный момент поддержка выезда оказана проектом ЭЛЕМЕНТЫ.ру, и мы поедем на этап чемпионата мира в Швецию с нашей командой, с которой выиграли в прошлом году 49 спецучастков на этапах ERC.Поедем на известной и хорошо нам знакомой Ford Fiesta R5. С одной стороны здорово, что едем на чемпионат мира, с другой – это новый уровень ответственности и сложности, поэтому большой эйфории нет, есть осознание, что впереди очень много работы.Для начала нужна поддержка моральная, любая другая – для продолжения».Ралли Швеция пройдёт с 10 по 12 февраля.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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