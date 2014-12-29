ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Формула Е заключила соглашение с производителями компьютерной игры Real Racing 3 Вчера компания Electronic Arts объявила о сотрудничестве Real Racing 3 и Формулы Е. В популярную игру Real Racing 3 собираются добавить трассу в Гонконге, а также создать официальную версию автомобиля Формулы Е и добавить уникальные видео с самого этапа, прошедшего 9 октября 2016 года. «Real Racing 3 – это компьютерная игра для всех поклонников автоспорта, — заявил исполнительный продюсер проекта Луи Гильотти. — Мы обязуемся предоставлять всем игрокам первоклассный продукт. С этой целью мы заключили соглашение с самой современной и быстроразвивающейся автоспортивной серией в мире — увлекательной и прогрессивной Формулой Е». Игроки смогут проехать по городской трассе Гонконга и почувствовать, как работают мощные и безопасные для окружающей среды автомобили, способные развивать максимальную скорость в 225 км/ч. «Каждый этап привлекает порядка двухсот миллионов зрителей, непосредственно посещающих наши мероприятия, либо наблюдающих в онлайне, — заявил главный промоутер серии Алехандро Агаг. — Поэтому Формула Е всегда стремится найти способ сделать автоспорт более интерактивным для каждой семьи. Мы рады, что благодаря новому партнерству с Real Racing 3 все смогут получить удовольствие от нашей серии на своем смартфоне. Каждый может получить доступ к уникальным материалам, где бы ни находился». Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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