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Формула Е заключила соглашение с производителями компьютерной игры Real Racing 3

Вчера компания Electronic Arts объявила о сотрудничестве Real Racing 3 и Формулы Е.

В популярную игру Real Racing 3 собираются добавить трассу в Гонконге, а также создать официальную версию автомобиля Формулы Е и добавить уникальные видео с самого этапа, прошедшего 9 октября 2016 года.

«Real Racing 3 – это компьютерная игра для всех поклонников автоспорта, — заявил исполнительный продюсер проекта Луи Гильотти. — Мы обязуемся предоставлять всем игрокам первоклассный продукт. С этой целью мы заключили соглашение с самой современной и быстроразвивающейся автоспортивной серией в мире — увлекательной и прогрессивной Формулой Е».

Игроки смогут проехать по городской трассе Гонконга и почувствовать, как работают мощные и безопасные для окружающей среды автомобили, способные развивать максимальную скорость в 225 км/ч.

«Каждый этап привлекает порядка двухсот миллионов зрителей, непосредственно посещающих наши мероприятия, либо наблюдающих в онлайне, — заявил главный промоутер серии Алехандро Агаг. — Поэтому Формула Е всегда стремится найти способ сделать автоспорт более интерактивным для каждой семьи.

Мы рады, что благодаря новому партнерству с Real Racing 3 все смогут получить удовольствие от нашей серии на своем смартфоне. Каждый может получить доступ к уникальным материалам, где бы ни находился».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
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