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Seat планирует выпустить собственный «беспилотник» - автоновости

Seat планирует выпустить собственный «беспилотник» - автоновостиSeat планирует выпустить собственный «беспилотник»

Автор фото: фликр.ком

Британское издание «Autocar» со ссылкой на информированные источники сообщает, что испанская компания Seat, входящая в концерн Volkswagen AG, планирует за следующие три года создать собственный беспилотный автомобиль.

Об этом журналистам рассказал директор по продуктовой стратегии и исследованию рынка фирмы Seat Энрике Пастор. По его словам, первый автомобиль с системой автономного управления на борту должен появиться в модельном ряду испанского бренда уже в 2019 году.

Кроме того, испанский автопроизводитель планирует встать в ряды современных компаний, которые предлагают своим клиентам автомобили с экологически чистыми силовыми установками. Стоит отметить, что Seat, в отличие от многих других автопроизводителей, которые впервые включают в свою линейку «зеленый» автомобиль, планирует сразу начать разработку полностью электрической модели, минуя стадию гибрида.

Так, на данный момент достоверно известно, что первый серийный электрокар от Seat будет принадлежать к сегменту полноразмерных кроссоверов. В отсутствие какой-либо дополнительной информации, мнение экспертного сообщества разделилось – станет ли новинка самостоятельной моделью или будет создана на базе уже существующего автомобиля.

В пользу первой позиции говорит тот факт, что Seat уже выпускал опытные партии совершенно новых электрокаров. Речь идет о хэтчбеке eMii, который некоторое время даже обкатывали в Мадриде.

Хорошим примером в поддержку второго варианта является модель Altea XL Electric Ecomotive, который, как не трудно догадаться, построен на базе традиционной модели Seat Altea.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:55      |      Категория:  Автоновости
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