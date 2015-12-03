ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Представлен календарь DTM на сезон-2017, этап на Moscow Raceway пройдёт 21-23 июля Организаторы немецкого кузовного первенства DTM представили финальную версию календаря на сезон-2017. Как и в прошлом году, чемпионат будет состоять из девяти двойных этапов, пять из которых пройдут в Германии, а остальные в Венгрии, России, Голландии и Австрии. В частности, российский этап на подмосковной трассе Moscow Raceway пройдёт 21-23 июля. По традиции Хоккенхайм примет стартовый и финальный этапы сезона.

Календарь DTM-2017

5-7 мая – Хоккенхаймринг, Германия

19-21 мая – Лаузицринг, Германия

16-18 июня – Хунгароринг, Венгрия

30 июня-2 июля – Норисринг, Германия

21-23 июля - Moscow Raceway, Россия

18-20 августа – Зандворт, Германия

8-10 сентября – Нюрбургринг, Германия

22-24 сентября – Ред Булл Ринг, Австрия

13-15 октября – Хоккенхаймринг, Германия Все даты и трассы утверждены DMSB и FIAХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 17-12-2016, 12:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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