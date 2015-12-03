Представлен календарь DTM на сезон-2017, этап на Moscow Raceway пройдёт 21-23 июля
Организаторы немецкого кузовного первенства DTM представили финальную версию календаря на сезон-2017.Как и в прошлом году, чемпионат будет состоять из девяти двойных этапов, пять из которых пройдут в Германии, а остальные в Венгрии, России, Голландии и Австрии. В частности, российский этап на подмосковной трассе Moscow Raceway пройдёт 21-23 июля.По традиции Хоккенхайм примет стартовый и финальный этапы сезона. Календарь DTM-2017 5-7 мая – Хоккенхаймринг, Германия 19-21 мая – Лаузицринг, Германия 16-18 июня – Хунгароринг, Венгрия 30 июня-2 июля – Норисринг, Германия 21-23 июля - Moscow Raceway, Россия 18-20 августа – Зандворт, Германия 8-10 сентября – Нюрбургринг, Германия 22-24 сентября – Ред Булл Ринг, Австрия 13-15 октября – Хоккенхаймринг, ГерманияВсе даты и трассы утверждены DMSB и FIAХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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