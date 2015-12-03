В Приморье назвали лучших спортсменов по итогам 2016 года

Сегодня, 16 декабря, в конференц-зале администрации Приморского края состоялось чествование спортсменов, тренеров, представителей спортивных федераций, организаций, СМИ – всех, кто вкладывал все силы в достижение высоких результатов на российских и международных спортивных аренах, чьи победы составляют славу приморского спорта.

Как подчеркнул директор краевого департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов, уходящий год был для приморских спортсменов насыщенным и интересным.

«На протяжении этого времени мы проводили спортивные мероприятия, принимали участие во всероссийских и международных первенствах, где завоевали очень много наград. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский и депутатский корпус проводят большую работу по развитию массового и профессионального спорта в крае. И сегодня Приморье вместе со всей Россией готовится к трем Олимпиадам, которые пройдут совсем рядом с нами – в 2018 году в Республике Корея, в 2020 – в Японии и в 2022 году – в Китае. Планы у нас грандиозные! Желаю вам новых спортивных побед!», - заявил директор департамента.





Первыми на церемонии подведения итогов спортивного сезона 2016 года назвали лучших спортсменов и тренеров. Награды лауреатам вручил вице-губернатор Приморского края Алексей Сухов.





Лучшие спортсмены Приморского края:





Иван Штыль, гребля на байдарках и каноэ. Самый титулованный приморский спортсмен – бронзовый призер Олимпийских игр, 12-кратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и России, заслуженный мастер спорта. В этом году Иван выиграл этап Кубка мира, завоевал 11-ую золотую медаль Чемпионата Европы и занял первое место на Кубке Президента России.

Александр Захаров, кикбоксинг. Спортсмен из Уссурийска прославил свой город и Приморский край далеко за его пределами. Чемпион мира и России по кикбоксингу, мастер спорта международного класса - в конце октября Александр завоевал титул чемпиона Европы.

Валерия Тимощук, пауэрлифтинг. Чемпионка мира, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы, чемпионка и рекордсменка России, мастер спорта международного класса из Владивостока в июне этого года добавила к своим многочисленным регалиям бронзовую медаль чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу.

Татьяна Шурмистрова, ушу. Представительница приморской федерации ушу в очередной раз доказала, что она одна из лучших спортсменок не только в России, но и на континенте. На Чемпионате Европы Татьяна завоевала одно «золото» и два «серебра».

Евгений Дрёмин и Евгения Димова, представляющие Приморский край в смешанном парном разряде в бадминтоне. В этом году мастера спорта международного класса Евгений и Евгения в очередной раз стали чемпионами России, заняли призовые места международного турнира Russian Open, завоевали Кубок национальной федерации бадминтона России, стали бронзовыми призерами Кубка Европейских чемпионов в составе команды «Приморье», выиграли награды международных турниров - «золото» в Бахрейне и «серебро» в Перу.





Номинация «Открытие 2016 года»

Мария Кислухина, парусный спорт. Этот год стал успешным для воспитанницы приморской федерации парусного спорта из Владивостока. В августе в Германии Мария заняла второе место на Первенстве мира, а в сентябре на Первенстве России в олимпийских классах яхт завоевала золотую медаль.

Евгений Ерёмин, самбо. Спортсмен из Приморья в этом году уверенно заявил о себе на международном уровне – в октябре в Румынии на Первенстве мира по самбо Евгений стал лучшим в своей весовой категории. Путевку на эти соревнования приморский самбист получил за первое место на Первенстве России.

Станислав Петров, кикбоксинг. Яркий пример Александра Захарова «зажег» приморских ребят. Земляк Александра - уссуриец Станислав Петров успешно выступил на Первенстве мира по кикбоксингу в Дублине. Станислав завоевал «золото», одолев в финале соперника из Турции.





Номинация «Спортсмен адаптивного спорта»

Виталий Оботин, спорт глухих, плавание. Один из самых титулованных спортсменов страны - 15-кратный чемпион мира по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха, 7-кратный чемпион Сурдлимпийских игр, заслуженный мастер спорта. Виталий успешно выступил на двух Чемпионатах России, завоевав в общей сложности семь золотых медалей.

Андрей Смолянников, спорт ПОДА, регби на колясках. Приморский спортсмен, президент федерации краевой федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Смолянников в составе сборной России занял первое место в дивизионе "C" Чемпионата Европы по регби на колясках в Италии, в упорной борьбе вырвав победу у хозяев.

Валентин Кондратенко, спорт ПОДА, тхэквондо. Спортсмен из Находки стал сильнейшим сначала на Чемпионате России, а затем на Чемпионате Европы по паратхэквондо в выполнении технического комплекса «пхумсэ».

Максим Волков, спорт слепых, пауэрлифтинг. Приморский атлет выиграл золотую медаль Чемпионата России по пауэрлифтингу (жим лежа) среди слепых, а также стал победителем чемпионата в абсолютном первенстве.





Номинация «Олимпийцы года»

Наталья Власова, легкая атлетика. Победительница и призер всероссийских и международных соревнований, мастер спорта международного класса.

Наталья в этом году в беге на своей коронной дистанции – 3000 м с препятствиями завоевала на Чемпионатах России «золото» и «бронзу, а также стала обладательницей Кубка России. Приморская бегунья выполнила олимпийский норматив и вошла в состав сборной страны для участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Ильгизар Сафиуллин, легкая атлетика. Ведущий бегун страны на дистанции 3000 м с препятствиями. Неоднократный чемпион и призер России, призер престижной «Бриллиантовой лиги», мастер спорта международного класса.

Ильгизар в этом году на Чемпионате России выиграл золотые и серебряные медали, также вошел в состав национальной олимпийской сборной.

Владимир Иванов, бадминтон. Спортсмен бадминтонного клуба «Приморье». Мастер спорта международного класса. Многократный чемпион и призер чемпионатов Европы и России. На летних Олимпийских игр в Бразилии в мужском парном разряде Владимир вместе со своим напарником Иваном Созоновым вошел в восьмерку сильнейших. Такого успеха на Олимпиаде российские бадминтонисты не добивались с 1996 года.

Также в этом году Иванов стал победителем Кубка национальной федерации бадминтона России, бронзовым призером Кубка Европейских чемпионов в составе ко манды «Приморье», победителем международного турнира Russian Open во Владивостоке, турнира суперсерии YONEX All England Open 2016, бронзовым призером личного чемпионата Европы и международного турнира YONEX в Германии.





«Лучшими тренерами 2016 года» названы:

Адаев Дмитрий Владимирович, гребля на байдарках и каноэ, тренер Ивана Штыля;

Подоплелов Андрей Вячеславович, кикбоксинг, тренер Александра Захарова;

Тимощук Дмитрий Андреевич, пауэрлифтинг, тренер Валерии Тимощук;

Паничкин Николай Николаевич, ушу, тренер Татьяны Шурмистровой;

Ларченко Владимир Александрович, бадминтон, тренер Евгения Дрёмина и Евгении Димовой.





«Открытие 2016 года» (тренерский состав):

Уткин Михаил Николаевич, парусный спорт, тренер Марии Кислухиной;

Гайдаенко Денис Сергеевич, парусный спорт, тренер Марии Кислухиной;

Селезнева Елена Григорьевна, самбо, тренер Евгения Ерёмина;

Писаренко Алексей Александрович, самбо, тренер Евгения Ерёмина;

Кофанов Владимир Васильевич, кикбоксинг, тренер Станислава Петрова.





«Спортсмен адаптивного спорта» (тренерский состав):

Перепелица Дмитрий Валерьевич, спорт глухих, плавание, тренер Виталия Оботина;

Алексеенко Светлана Васильевна, Ким Александр Миронович, тренеры Валентина Кондратенко;

КошелАп Фёдор Иванович, спорт слепых, пауэрлифтинг, тренер Максима Волкова.





«Олимпийцы года» (тренерский состав):

Анисимов Владимир Николаевич, Ковтун Ирина Петровна, тренеры Натальи Власовой;

Никешин Владимир Леонидович, тренер Ильгизара Сафиуллина;

Ларченко Владимир Александрович, бадминтон, тренер Владимира Иванова.





Депутат Законодательного Собрания Приморского края, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис вручил награды ветеранам приморского спорта, а также почетные грамоты ЗАКС.





«За спортивное долголетие»:

Ткачук Александр Алексеевич, пауэрлифтинг. Неоднократный чемпион, призер и рекордсмен мира, Европы и России по жиму штанги лежа. Мастер спорта по боксу. Александр Ткачук – член Союза писателей России. В этом году Александр Алексеевич выиграл Кубок мира по пауэрлифтингу (жим штанги лежа) среди ветеранов.

Тиллаев Тоштемир Тураевич, киокусинкай каратэ-до. Инструктор Восточно-Российской межрегиональной организации киокусинкай каратэ-до, обладатель черного пояса II дана. Победитель Первенства России среди ветеранов 2016 года, победитель Чемпионатов г. Владивостока и г. Хабаровска.

Золотуев Александр Иванович, арм-рестлинг. Многократный победитель и призер международных соревнований по армрестлингу. Мастер спорта по лыжным гонкам, легкой атлетике и десятиборью. В декабре 2016 года в очередной раз завоевал награды на международном турнире «Золотой заяц» по армспорту.

Пец Аркадий Эдуардович, гребля на байдарках и каноэ. Удостоен награды за высокий результат, показанный на Чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон», прошедший в г. Москве в сентябре 2016 года.





Награды Законодательного Собрания Приморского края:

Цыбульников Георгий Владимирович, ветеран приморской гребли, бронзовый призер Олимпийских игр по гребле на байдарке, заслуженный мастер спорта;

Левченко Надежда Алексеевна, ветеран приморской гребли, чемпионка мира и Европы по гребле на байдарке, заслуженный мастер спорта;

Чупанов Анатолий Александрович, ветеран приморского спорта, заслуженный тренер Российской Федерации;

Аксенов Александр Валентинович, директор федерального государственного бюджетного учреждения профессиональная образовательная организация «Приморское государственное училище (техникум) олимпийского резерва». Четырехкратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.





Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов вручил награды спортивным федерациям – лауреатам номинации «За активное участие в спортивной жизни Приморского края и высокие спортивные результаты в 2016 году»:

Федерация бадминтона Приморского края; Федерация легкой атлетики Приморского края; Федерация парусного спорта; Федерация современного пятиборья и морского многоборья Приморского края; Федерация дзюдо и самбо Приморского края; Федерация кикбоксинга Приморского края; Федерация пауэрлифтинга Приморского края; Федерация ушу Приморского края; Федерация сумо Приморского края; Приморская федерация спортивного туризма; Федерация спорта слепых; Федерация рыболовного спорта Приморского края.





«За успехи в подготовке спортивного резерва в 2016 году» награды удостоена МБОУ ДОД ДЮСШ «Гармония» г. Владивостока.





В номинации «За лучшее физкультурно-спортивное мероприятие 2016 года» отметили:

- Международное соревнование по дрифту «AsiaPacificD1 PrimringGrandPrix 2016», организатор КОО «Приморская автомобильная федерация»;

- I Международный Владивостокский марафон – 2016, организатор Беговой клуб «RunDNSRun»;

- Суперкубок России по СБЕ ММА, организатор РОО «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Приморского края».

За активное участие в организации и проведении значимых спортивных мероприятий на территории Приморского края директор департамента спорта Жан Кузнецов вручил награду начальнику управления физической культуры и массового спорта администрации г. Владивостока Юлия Вельбик.

За помощь в организации спортивных мероприятий - «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» награды вручили Нине Ильяшенко и Юрию Клинкову.

За высокие достижения на чемпионате мира по рыболовному спорту отметили тренера сборной команды Приморского края Ларису Болтенкову.

За высокие достижения на Всероссийских юношеских играх боевых искусств наград удостоены: спортсмены - Лев Волик и Софья Корнилова и тренер Станислав Будин.





Также на церемонии были названы имена победителей и призеров краевого конкурса «Приморский край – территория спорта» среди региональных и муниципальных средств массовой информации.





Номинация «Лучшие авторские материалы в печатных СМИ»:

3 место – Анна Сергиенко, газета «Вести» Партизанского городского округа;

2 место – Лариса Бахтина, газета «Выбор» Артемовского городского округа;

1 место – Инна Гапон, газета «Вестник Приграничья» Пограничного муниципального района.





Номинация - лучшие авторские материалы в интернет-СМИ:

3 место – Дмитрий Полозов, информационное агентство «Ежедневные новости Владивостока»;

2 место – Анастасия Добровольская, электронная версия «Приморской газеты», г. Владивосток;

1 место – Мария Кормилицына, информационное агентство СпортПриморье, г. Владивосток.





Номинация - лучшие авторские фоторепортажи в печатных и интернет-СМИ:

3 место – Андрей Сухарьков, ООО «Вл Новости» (VL.ru), г. Владивосток;

2 место – Владимир Якимов, еженедельник «Бизнес-Арс», Арсеньевский городской округ;

1 место – Владимир Болдырев, газета «Утро России», г. Владивосток.





Номинация «Лучшие авторские телевизионные материалы»:

3 место – Татьяна Ковалевская, ООО ТРК «Даль-ТВ» Дальнегорского городского округа;

3 место – Наталья Лактионова (Зайцева), МУП ТК «Телемикс» Уссурийского городского округа;

2 место – Павел Зайцев, КГБУ «Общественное телевидение Приморья», г. Владивосток;

1 место – Мария Ежевская, филиал ВГТРК «ГТРК «Владивосток».





Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Пресс-служба администрации Приморского края



