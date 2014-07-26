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Toshiba разработала революционные батареи для электромобилей - автоновости

Toshiba разработала революционные батареи для электромобилей - автоновостиToshiba разработала революционные батареи для электромобилей

Автор фото: фирма-производитель

Компания Toshiba представила прототип нового поколения литий-ионнных батарей SCiB. В них используется сплав ниобий-титана. В японской компании говорят, что технические характеристики таких батарей в разы превосходят те аккумуляторы, которые сегодня используются в электромобилях.

В Toyota говорят, что на зарядку батареи в 50 ампер-часов от станции сверхбыстрой зарядки требуется всего 6 минут. Некий усредненный «компактный электромобиль» с батарей емкостью 32 киловатт-часа способен проехать на ней до 320 километров. При этом батареи лучше переносят низкие температуры и отличаются более продолжительным сроком службы. Так, если температура окружающего воздуха опускается ниже +10 градусов время зарядки увеличивается до десяти минут, а в ходе испытаний после 5000 циклов зарядки/разрядки батареи на 90 процентов сохранили свою емкость.

При этом, батареи SCiB не просто разработка ради демонстрации технического потенциала компании. В Toshiba говорят, что наладят коммерческий выпуск таких батарей в 2019 году. В случае если это действительно произойдет и их стоимость не будет заоблачной у Toshiba есть все шансы выйти в лидеры по производству батарей для электромобилей.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:46      |      Категория:  Автоновости
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