Турнир в Черниговке собрал более 170 каратистов

21 октября в с. Черниговка проводилось традиционное открытое Первенство Черниговского района по сетокан каратэ-до. Свыше 170 участников в возрасте от 6 до 17 лет оспаривали звание сильнейшего.
Город Лесозаводск представляла команда спортивного клуба «Тигр», завоевавшая по итогам соревнований 11 медалей различного достоинства. В разделе спортивных поединков – кумитэ, в своих возрастных категориях обладателями золотых медалей стали Юлия Зысь, Константин Касьян и Елизавета Зименец. Второе место заняла Алина Зволинская, бронзовыми призерами стали Артем Синько, Даниил Фай, Иван Цегельников, Ярослав Цегельников, Федор Хильченко. В разделе формальных упражнений – ката, Алина Зволинская заняла первое место, а Константин Касьян - третье.
Уже в ноябре у лесозаводских каратистов запланировано два выезда на соревнования краевого уровня.
В субботу, 23 июля, на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет четвертый этап чемпионата Владивостока по картингу. Соревнования проводятся при поддержке владивостокской федерации картинга, МАУ...
Федерация софтбола Приморского края получила приглашение от Всемирной детской ассоциации по бейсболу и софтболу на участие в международном семинаре-практике для детей и тренеров в г. Токио (Япония)....
Первые изображения новой машины Lotus Е23, опубликованные сегодня, позволяют сделать некоторые выводы. Из-за поправок в регламенте в каждой новой машине этого года будет прежде всего обращать на себя...
10 февраля на горнолыжном центре «Райдер» в г. Миассе на Всероссийских детских соревнованиях по сноуборду прошли старты в параллельном слаломе. Первое место среди мальчиков (2003 г.р и младше) занял...
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