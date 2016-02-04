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Турнир в Черниговке собрал более 170 каратистов

Турнир в Черниговке собрал более 170 каратистов
21 октября в с. Черниговка проводилось традиционное открытое Первенство Черниговского района по сетокан каратэ-до. Свыше 170 участников в возрасте от 6 до 17 лет оспаривали звание сильнейшего.

Город Лесозаводск представляла команда спортивного клуба «Тигр», завоевавшая по итогам соревнований 11 медалей различного достоинства. В разделе спортивных поединков – кумитэ, в своих возрастных категориях обладателями золотых медалей стали Юлия Зысь, Константин Касьян и Елизавета Зименец. Второе место заняла Алина Зволинская, бронзовыми призерами стали Артем Синько, Даниил Фай, Иван Цегельников, Ярослав Цегельников, Федор Хильченко. В разделе формальных упражнений – ката, Алина Зволинская заняла первое место, а Константин Касьян - третье.

Уже в ноябре у лесозаводских каратистов запланировано два выезда на соревнования краевого уровня.



Александр Сашко

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 10:48      |      Категория:  Все новости » Спорт
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