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Юные приморские борцы сумо завоевали золотые медали Первенства Европы
С 19 по 22 октября в г. Варшава (Польша) проходило Первенство Европы по сумо среди юношей и девушек (13-16 лет).
В составе сборной команды России выступали три представителя федерации сумо Приморского края, которые завоевали это право, выиграв в августе на Первенстве России в г. Кстово.
В Польше все трое приморцев смогли отличиться. Золотую награду выиграл Лука Чудаев (до 35 кг), еще одно «золото» взяла Яна Свершова (до 55 кг) и бронзовым призером стал Владислав Трушин (до 45 кг).
Как сообщил президент федерации сумо Приморского края и ДВФО Сергей Аксенов, все спортсмены – воспитанники артемовской школы и тренируются под руководством Владимира и Алексея Халанских (отца и сына).
Лука Чудаев и Яна Свершова в 2016 году также представляли Россию на Первенстве Европы в Германии, откуда привезли три медали - золотую, серебряную и бронзовую.
Департамент физической культуры и спорта Приморского края
Фото предоставлено участниками соревнований
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