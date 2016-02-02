Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Юные приморские борцы сумо завоевали золотые медали Первенства Европы

Юные приморские борцы сумо завоевали золотые медали Первенства Европы
С 19 по 22 октября в г. Варшава (Польша) проходило Первенство Европы по сумо среди юношей и девушек (13-16 лет).

В составе сборной команды России выступали три представителя федерации сумо Приморского края, которые завоевали это право, выиграв в августе на Первенстве России в г. Кстово.

В Польше все трое приморцев смогли отличиться. Золотую награду выиграл Лука Чудаев (до 35 кг), еще одно «золото» взяла Яна Свершова (до 55 кг) и бронзовым призером стал Владислав Трушин (до 45 кг).

Как сообщил президент федерации сумо Приморского края и ДВФО Сергей Аксенов, все спортсмены – воспитанники артемовской школы и тренируются под руководством Владимира и Алексея Халанских (отца и сына).

Лука Чудаев и Яна Свершова в 2016 году также представляли Россию на Первенстве Европы в Германии, откуда привезли три медали - золотую, серебряную и бронзовую.



Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Фото предоставлено участниками соревнований

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Пастор Мальдонадо надеется вернуться в Формулу 1 в 2017-м
2-02-2016, 23:41, Спорт
Пастор Мальдонадо, который вчера подтвердил, что покидает Renault F1, планирует вернуться в Большие Призы уже в 2017-м. Об этом сообщил его менеджер Николя Тодт. На стартовой решетке сезона-2016 во...
Подробнее
Дженсон Баттон удивлён нерешительностью McLaren
9-12-2014, 03:05, Спорт
Дженсон Баттон назвал странной нерешительность McLaren при определении состава пилотов на следующий год...
Подробнее
8-11-2015, 23:02, Спорт
Второй круг открывался матчем во Владивостоке. "Луч-Энергия" принимал саратовский "Сокол". Нет надобности говорить о том, насколько важной для нашей команды была предстоящая игра. Подопечные Олега...
Подробнее
История в фотографиях: Десятка лучших машин McLaren MP4
4-02-2017, 07:51, Спорт
Сегодня стало известно, что McLaren отказалась от индекса MP4, которым наделялись машины команды из Уокинга в эпоху Рона Денниса. Автомобиль-2017 будет иметь наименование MCL32, что ознаменует начало...
Подробнее
Лесозаводская команда заняла второе место на краевых соревнованиях по кикбоксингу
9-02-2017, 22:42, Спорт
3-5 февраля в г. Лесозаводске проводились Чемпионат и Первенство Приморского края по кикбоксингу. В соревнованиях приняло участие свыше 150 спортсменов из Владивостока, Артема, Большого Камня,...
Подробнее
WTCC: Ник Катсбург стал лучшим в первой тренировке на Moscow Raceway
11-06-2016, 18:59, Спорт
Пилот Lada Sport Ник Катсбург показал лучшее время по итогам первой тренировки на Moscow Raceway. За минуту до окончания получасовых заездов Ник установил ориентир на отметке 1.38,549, который...
Подробнее
Видео: Разведка маршрута
10-12-2016, 11:55, Спорт
Организаторы международного ралли-рейда «Шёлковый путь» провели разведку маршрута гонки 2017 года, которая стартует 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует 22 июля в городе Сиань, колыбели...
Подробнее
27 августа
28-08-2017, 02:48, Спорт
Поединком "Луча-Энергии" и "Тамбова" стартует в воскресенье 10-ый тур ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2017/2018. Встреча пройдет на стадионе "Динамо" в воскресенье,...
Подробнее
Йос Ферстаппен: Я думаю, Макс еще будет прибавлять
18-11-2016, 15:50, Спорт
Бывший гонщик Формулы 1 Йос Ферстаппен считает, что его сын Макс только начинает свой путь в «Королевских гонках» и с каждым сезоном будет выступать всё лучше. Выступление 19-летнего голландца в...
Подробнее
У Ferrari серьезные проблемы?
3-03-2016, 03:49, Спорт
В паддоке поговаривают о том, что Ferrari испытsвает проблемы с надежностью, которые повлияли не только на заводскую команду, но и на клиентов: Haas и Sauber. В настоящий момент с самыми большими...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU