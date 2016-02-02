Юные приморские борцы сумо завоевали золотые медали Первенства Европы

С 19 по 22 октября в г. Варшава (Польша) проходило Первенство Европы по сумо среди юношей и девушек (13-16 лет).

В составе сборной команды России выступали три представителя федерации сумо Приморского края, которые завоевали это право, выиграв в августе на Первенстве России в г. Кстово.

В Польше все трое приморцев смогли отличиться. Золотую награду выиграл Лука Чудаев (до 35 кг), еще одно «золото» взяла Яна Свершова (до 55 кг) и бронзовым призером стал Владислав Трушин (до 45 кг).

Как сообщил президент федерации сумо Приморского края и ДВФО Сергей Аксенов, все спортсмены – воспитанники артемовской школы и тренируются под руководством Владимира и Алексея Халанских (отца и сына).

Лука Чудаев и Яна Свершова в 2016 году также представляли Россию на Первенстве Европы в Германии, откуда привезли три медали - золотую, серебряную и бронзовую.





Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Фото предоставлено участниками соревнований