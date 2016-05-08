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Условия досрочной победы Льюиса Хэмилтона в чемпионате на Гран При Мексики

На Гран При США команда Mercedes закрыла вопрос с победой в Кубке конструкторов, но в личном зачете Льюис Хэмилтон не смог досрочно завоевать титул. Для этого британцу нужно было отыграть 16 очков у Себастьяна Феттеля, но получилось оторваться только на 7 пунктов.

Таким образом, на следующий этап в Мехико Хэмилтон отправляется с преимуществом в 66 очков, а в розыгрыше остается всего 75. Второй гонщик Mercedes Валттери Боттас уже лишился математических шансов. Так что в следующее воскресенье Льюису надо просто не потерять 17 баллов по отношению к Феттелю.

Итак, Хэмилтон станет чемпионом 2017 года на Гран При Мексики, если:

– Финиширует пятым или выше при победе Феттеля
– Финиширует девятым или выше, если Феттель станет вторым
– Станет чемпионом вне зависимости от своего результата, если Феттель финиширует третьим или ниже

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
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