Льюис Хэмилтон: Трасса в Остине становится моей любимой в календаре
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал свою пятую победу из шести возможных на Гран При США в Остине.«Отличное чувство, – сказал британец на подиуме. – Я обожаю эту трассу. Более того, я думаю, что сейчас СОТА стала моей любимой трассой.Мои поздравления Mercedes. Команда и сотрудники на заводе работали очень упорно для этой победы. Они были лучшими в этом году.Честно говоря, я не ожидал, что у меня будет преимущество над Себастьяном [Феттелем] по ходу заезда, но машина была фантастической.До конца сезона осталось три гонки – три потенциальные победы. Вперед, ребята!»После успеха в Остине Хэмилтон опережает Феттеля в общем зачете на 66 очков.Хотите выставить свои собственные оценки пилотам Ф1 за Гран При США? Добро пожаловать в читательский рейтинг на нашем сайте!Текстовую онлайн-трансляцию Гран При США с фотографиями вы можете посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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