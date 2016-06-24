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Льюис Хэмилтон: Трасса в Остине становится моей любимой в календаре

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал свою пятую победу из шести возможных на Гран При США в Остине.

«Отличное чувство, – сказал британец на подиуме. – Я обожаю эту трассу. Более того, я думаю, что сейчас СОТА стала моей любимой трассой.

Мои поздравления Mercedes. Команда и сотрудники на заводе работали очень упорно для этой победы. Они были лучшими в этом году.

Честно говоря, я не ожидал, что у меня будет преимущество над Себастьяном [Феттелем] по ходу заезда, но машина была фантастической.

До конца сезона осталось три гонки – три потенциальные победы. Вперед, ребята!»

После успеха в Остине Хэмилтон опережает Феттеля в общем зачете на 66 очков.

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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