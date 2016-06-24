ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Льюис Хэмилтон: Трасса в Остине становится моей любимой в календаре Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал свою пятую победу из шести возможных на Гран При США в Остине. «Отличное чувство, – сказал британец на подиуме. – Я обожаю эту трассу. Более того, я думаю, что сейчас СОТА стала моей любимой трассой. Мои поздравления Mercedes. Команда и сотрудники на заводе работали очень упорно для этой победы. Они были лучшими в этом году. Честно говоря, я не ожидал, что у меня будет преимущество над Себастьяном [Феттелем] по ходу заезда, но машина была фантастической. До конца сезона осталось три гонки – три потенциальные победы. Вперед, ребята!» После успеха в Остине Хэмилтон опережает Феттеля в общем зачете на 66 очков. Хотите выставить свои собственные оценки пилотам Ф1 за Гран При США? Добро пожаловать в читательский рейтинг на нашем сайте! Текстовую онлайн-трансляцию Гран При США с фотографиями вы можете посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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