ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Андреа Довициозо: Главная проблема в гонке на Филлип-Айленде была в нехватке скорости Гонщик Ducati Андреа Довициозо рассказал о том, что для него пошло не так на Гран При Австралии. Итальянец финишировал на далеком 13-м месте и в чемпионате разом отстал от Марка Маркеса, выигравшего этап на Филлип-Айленде, на 33 очка. «Естественно, результат очень расстраивает, особенно учитывая, как теперь выглядит ситуация в общем зачете, – цитирует Довициозо издание AUTOSPORT. – Дело даже не в ошибке на втором круге. Без этого вылета я мог бы попробовать опередить гонщиков KTM и, может быть, Алекса Ринса [в борьбе за восьмое место], но не более того. Главная проблема была в нехватке скорости. В этом году Ducati была конкурентоспособна на многих треках, где раньше испытывала проблемы. Но Филлип-Айленд – очень специфичная трасса, на которой ключевую роль играет поворачиваемость мотоцикла, и сегодняшняя гонка показала, что у нас по-прежнему остаются проблемы в этой области. Но мы стараемся сохранять позитивный настрой в преддверии двух финальных гонок. Понятно, что побороться за титул теперь будет тяжело, но, к счастью, в нашем виде спорта возможно все».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 00:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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