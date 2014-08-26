ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Даниэль Риккардо: Мы не далеки от оптимального темпа, но работы предстоит еще много Пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо констатировал, что первый день гоночного уик-энда в Остине прошел не совсем гладко. Даниэль не сумел подняться выше пятого места во второй тренировке. «День получился не самым легким, – признал Риккардо. – Поначалу сцепления с асфальтом почти не было. Кроме того, из-за высокой влажности шины быстро перегревались. Кроме того, настройки автомобиля были не самыми лучшими. С другой стороны, мы не так далеки от оптимального темпа. Если нам удастся прибавить в субботу, то мы сможем быть конкурентоспособными в квалификации». Макс Ферстаппен, уступивший в пятницу только Льюису Хэмилтону, добавил: «Мы продемонстрировали хороший темп как на длинных, так и на коротких отрезках. Я думаю, что у нас имеется скорость для того, чтобы добиться хорошего результата в Остине». Текстовую онлайн-трансляцию второй тренировки Гран При США с фотографиями вы можете посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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