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Во Владивостоке пройдет чемпионат по пулевой стрельбе

Во Владивостоке пройдет чемпионат по пулевой стрельбе
В субботу, 21 октября, в 10 часов в тире Центра спортивной подготовки по адресу ул. Снеговая, 35 пройдет чемпионат Владивостока по пулевой стрельбе. На соревнованиях будут использоваться пневматические винтовка и пистолеты.



К участию в соревнованиях допускаются любители (безразрядники) и спортсмены стрелковых спортивных клубов, спортивных школ и учебных заведений Владивостока. Участники соревнований должны иметь при себе свое спортивное снаряжение. Турнир проводится при поддержке администрации Владивостока.


Вход на мероприятие свободный, по вопросам участия обращаться по телефону 8-908-446-0563.



Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 02:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
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