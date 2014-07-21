ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фелипе Масса: Команда должна определиться, сказать «да» или «нет» Бразильский ветеран Фелипе Масса дал понять, что в последнее время не ведет переговоров с Williams и просто ждет решения команды. Будущее вице-чемпиона 2008 года находится под вопросом, особенно на фоне тестов Роберта Кубицы и Пола ди Ресты на этой неделе. «Нет, никаких переговоров не было, – цитирует Массу Crash.net. – Я четко изложил свою точку зрения, и теперь команда должна определиться, сказать «да» или «нет». Они прекрасно знают, что я могу им дать, и я уверен, что они нуждаются в этом. Мне нечего сказать о тестах Кубицы и ди Ресты. Я полностью сосредоточен на своей работе и получаю удовольствие от пилотирования».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:53 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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