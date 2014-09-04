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Даниил Квят пропустит первую пятничную тренировку Гран При США

Команда Toro Rosso подтвердила, что в первой части пятничных свободных заездов Гран При США Даниил Квят уступит место тест-пилоту Шону Гелаэлю.

Российский гонщик возвращается за руль после отстранения на два предыдущих этапа в Малайзии и Японии. Но Даниилу придется подождать до второй тренировки, прежде чем он выйдет на трассу.

Даниил Квят: Я хочу услышать разъяснения от Red Bull

По плану, Гелаэль проведет третью и предпоследнюю сессию свободных заездов в этом году после участия в Сингапуре и Малайзии. При этом Toro Rosso вполне предсказуемо решила не жертвовать первой сессией для новичка Брендона Хартли, который выступит на Гран При США вместо Пьера Гасли.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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