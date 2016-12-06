Льюис Хэмилтон: Не стоит разводить разговоры о моем чемпионстве в США
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон пресек разговоры о своем потенциальном досрочном чемпионстве на Гран При США.Математически британец может оформить свой четвертый чемпионский титул на СОТА, однако сам гонщик старается думать только о победе в гонке.Условия досрочной победы Льюиса Хэмилтона в чемпионате на Гран При СШАНапомним, что за четыре Гран При до конца соревновательного года Хэмилтон опережает Себастьяна Феттеля на 59 очков.«Я действительно считаю, что не стоит разводить разговоры о моем потенциальном чемпионстве в Остине, – сказал Льюис на пресс-конференции. – Я не думаю, что у Ferrari будет еще один сложный уик-энд. Эта команда покажет свою скорость, но у нас также есть шанс победить в США.На бронирование чемпионского титула у меня есть четыре гонки. Мне все равно, когда это случится – сейчас или на последнем Гран При года. Главное – достигнуть цели.А пока что моей первоочередной задачей является победа [в Остине], особенно в свете того, что сейчас происходит в этой стране. Я думаю, что вы поняли о чем идет речь».Льюис Хэмилтон высказался о конфликте Дональда Трампа с игроками NFLХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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