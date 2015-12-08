ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Даниил Квят: Я хочу услышать разъяснения от Red Bull Даниил Квят, который вернется в состав Toro Rosso во время гоночного уик-энда на СОТА, считает, что руководители Red Bull должны объяснить ему причину, по которой в Малайзии и Японии его в итальянской команде заменил Пьер Гасли. «Мы обсудим все за закрытыми дверями и вместе решим, что нам делать в будущем, – цитирует россиянина AUTOSPORT.com. – Я думаю, что заслужил получить разъяснения от Red Bull по этой ситуации. Мы объяснимся друг с другом. Я думаю, что у меня все еще есть контракт с Red Bull на два года. Пока мой контракт действует, я должен выполнять свою работу. Если же других возможностей для продолжения сотрудничества не будет, мы обсудим ситуацию». Когда у Даниила спросили, считает ли он честным, что Red Bull поставила на его место в Toro Rosso Пьера Гасли, он ответил: «Я не хочу обсуждать это сейчас. Разговоры об этом никак не помогут мне сосредоточиться на уик-энде. Я хочу отрешиться от всех мыслей о том, было ли это честно или нечестно. Но очевидно, что у меня не было поводов для радости. С другой стороны, мне даже особо не обидно за пропуск этих гонок, потому что те трассы не подходили нашей машине. Я должен работать здесь [в Остине]. Я провел много симуляций, я мотивирован и готов отдать все силы, чтобы показать максимальный результат. Я считаю, что в этом сезоне у нас имеется огромный потенциал, который не был использован. Я постараюсь исправить эту ситуацию». © autosport.comХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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