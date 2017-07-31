Количество предсезонных тестов в MotoGP будет сокращено
Комиссия MotoGP приняла решение сократить количество тестов в межсезонье после 2018 года.Ожидается, что в сезоне-2019 впервые в истории MotoGP состоится 20 гонок: в дополнение к Таиланду, который примет этап чемпионата мира в 2018-м, в календаре 2019 года появится гонка на новой трассе Кюмиринг в Финляндии. При этом зимой пройдут две тестовые сессии вместо трех, как в последние годы.В предстоящее межсезонье официальные тесты пройдут в Малайзии, Австралии и Таиланде. Куда не приедут участники MotoGP зимой 2019 года пока не решено.Традиционные постсезонные тесты в Валенсии останутся в расписании.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Джолион Палмер остался разочарован результатами гонки Гран При Венгрии. «Я нормально стартовал, но вылетел из первой десятки, когда пытался избежать столкновения с Риккардо, – рассказал Палмер после...
На четвертый поединок серии тренерский штаб «Адмирала» отрядил тот же победный состав, что и в третьем матче. Ряды соперника же пополнил вылечившийся Бурдасов. Именно он открыл счет в матче: от него...
Руководитель Pirelli Motorsport Пол Хембри в очередной раз напомнил, что в Австрии главным фактором в работе резины станут погодные условия. «В Шпильберге очень короткий круг, который можно проехать...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!