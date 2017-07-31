ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Количество предсезонных тестов в MotoGP будет сокращено Комиссия MotoGP приняла решение сократить количество тестов в межсезонье после 2018 года. Ожидается, что в сезоне-2019 впервые в истории MotoGP состоится 20 гонок: в дополнение к Таиланду, который примет этап чемпионата мира в 2018-м, в календаре 2019 года появится гонка на новой трассе Кюмиринг в Финляндии. При этом зимой пройдут две тестовые сессии вместо трех, как в последние годы. В предстоящее межсезонье официальные тесты пройдут в Малайзии, Австралии и Таиланде. Куда не приедут участники MotoGP зимой 2019 года пока не решено. Традиционные постсезонные тесты в Валенсии останутся в расписании.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Джолион Палмер остался разочарован результатами гонки Гран При Венгрии. «Я нормально стартовал, но вылетел из первой десятки, когда пытался избежать столкновения с Риккардо, – рассказал Палмер после... Подробнее Первые две тренировки оказались продуктивными, но непростыми для Sauber, которая привезла новые аэродинамические детали на Гран При Монако. При этом в первой тренировке у Маркуса Эрикссона возникла... Подробнее На четвертый поединок серии тренерский штаб «Адмирала» отрядил тот же победный состав, что и в третьем матче. Ряды соперника же пополнил вылечившийся Бурдасов. Именно он открыл счет в матче: от него... Подробнее Руководитель Pirelli Motorsport Пол Хембри в очередной раз напомнил, что в Австрии главным фактором в работе резины станут погодные условия. «В Шпильберге очень короткий круг, который можно проехать... Подробнее Юные приморские гребцы показали свое мастерство. Итоговые летние старты, посвященные памяти заслуженных тренеров Ю. Мягкова, Г. Левченко и Ю. Годовальникова, прошли на острове Русском и собрали... Подробнее В этом году 23 спортивные организации получают субсидии из бюджета Приморского края на оказание физкультурно-спортивных услуг населению. Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта... Подробнее В субботу, 11 июля в 10.30 ч. в бухте Новик на острове Русском состоится открытие ежегодной регаты «Кубок Губернатора Приморского края по гребле на лодках «Дракон». Ожидается, что в соревнованиях... Подробнее В среду вечером FIA объявила о начале дополнительного расследования скандального эпизода с участием Себастьяна Феттеля на Гран При Азербайджана. Какие санкции будут приняты к лидеру чемпионата за... Подробнее 28-летний нападающий Никлас Бергфорс в рамках обмена перешел в хабаровский «Амур». «Адмирал» взамен получил 22-летнего защитника Никиту Церенока. В нынешнем сезоне Никлас провел за приморцев 25... Подробнее Пилот Honda Марк Маркес не знает, по какой причине он потерял контроль над байком, лидируя на Гран При Аргентины. Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Марк завоевал поул-позицию на автодроме... Подробнее