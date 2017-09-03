Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Toyota подписала Отта Тянака на сезон-2018

Команда Toyota подтвердила факт подписания контракта с Оттом Тянаком на сезон 2018 года.

Эстонец, представляющий в 2017-м M-Sport, станет напарником Яри-Матти Латвалы и Эсапекки Лаппи в 2018-м.

Таким образом, Отт заменит в команде Юхо Ханнинена, который, скорее всего, пропустит и заключительный этап этого сезона в Австралии.

«Мы в восторге от подписания Отта, – сказал руководитель команды Toyota Томми Мякинен. – Мы уже давно следим за его успехами. Тянак являет собой смесь молодости и опыта. Он подойдет нашей команде.

Как и Yaris WRC, Отт превзошел все ожидания в 2017-м. Я уверен, что с нашей машиной он будет быстрым и стабильным на всех ралли».

Напомним, что за два этапа до окончания сезона-2017 Тянак занимает второе место в общем зачете, уступая по очкам лишь напарнику по команде Себастьену Ожье.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 19:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Команда арсеньевского завода «Прогресс» - победитель Дальневосточных корпоративных игр
3-09-2017, 14:50, Спорт
Во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума состоялись вторые Дальневосточные корпоративные игры. В спортивных соревнованиях команд государственных организаций и...
Подробнее
Renault показала новую машину RS16
22-02-2016, 18:48, Спорт
Заводская команда Renault представила машину 2016 года - RS16 - перед началом предсезонных тестов в понедельник утром. Официальная презентация прошла ещё три недели назад в Париже, но тогда для...
Подробнее
Джонни Чекотто-младший проведёт предстоящий сезон GP2 в команде Trident
2-03-2014, 02:40, Спорт
Джонни Чекотто-младший в предстоящем сезоне серии GP2 будет защищать цвета команды Trident. Венесуэлец прежде уже выступал за эту команду в 2010 году, который стал для него вторым сезоном в самой...
Подробнее
В Артеме разыграли Кубок городского округа по кудо
14-04-2017, 22:44, Спорт
Открытый Кубок городского округа по кудо проходил в артемовском физкультурно-оздоровительном комплексе. Соревнования собрали 160 спортсменов 12-18 лет и старше из Уссурийска, Владивостока, Артема, п....
Подробнее
«Луч-Энергия» возобновляет футбольный сезон
7-03-2014, 01:40, Спорт
9 марта возобновляется Первенство России по футболу среди клубов ФНЛ. В рамках 26-го тура соревнований на поле стадиона "Динамо" наша команда примет самый западный коллектив Лиги калининградскую...
Подробнее
Юные фигуристы выступили в Артеме
3-03-2016, 02:46, Спорт
Более 200 фигуристов из Приморья, а также Южно-Сахалинска и Хабаровска приехали на открытое первенство Артемовского городского округа. Участниками соревнований стали дети от 4-х до 16 лет. Турнир...
Подробнее
В Спасском районе прошли соревнования по мотокроссу
26-08-2015, 18:45, Спорт
На территории Спасского муниципального района состоялся IV этап Чемпионата Приморского края по мотокроссу, который совпал с празднованием Дня Государственного флага Российской Федерации. В...
Подробнее
Джейк Деннис берет поул на этапе Ф3 в По
16-05-2015, 01:40, Спорт
Британский гонщик команды Prema Powerteam Джейк Деннис впервые выиграл квалификацию на этапе Европейской Формулы 3 в По. Поскольку сессия проходила на влажной трассе, участники квалификации были...
Подробнее
9 июля гребцы на «драконах» сразятся за Кубок Губернатора Приморского края
10-07-2016, 01:44, Спорт
В субботу, 9 июля в бухте Новик на территории АНО «Спортивный клуб острова Русский» состоится традиционная регата «Открытый Кубок Губернатора Приморского края по гребле на лодках «дракон». Ежегодные...
Подробнее
Порядка 400 заявок принято на международный турнир по джиу-джитсу «Vladivostok open 2016»
23-10-2016, 06:53, Спорт
В субботу, 22 октября, в 10 часов во Владивостоке стартует международный турнир по джиу-джитсу «Vladivostok open 2016». Соревнование пройдут на острове Русском в спортивном комплексе кампуса ДВФУ. На...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU