Toyota подписала Отта Тянака на сезон-2018

Команда Toyota подтвердила факт подписания контракта с Оттом Тянаком на сезон 2018 года.Эстонец, представляющий в 2017-м M-Sport, станет напарником Яри-Матти Латвалы и Эсапекки Лаппи в 2018-м.Таким образом, Отт заменит в команде Юхо Ханнинена, который, скорее всего, пропустит и заключительный этап этого сезона в Австралии.«Мы в восторге от подписания Отта, – сказал руководитель команды Toyota Томми Мякинен. – Мы уже давно следим за его успехами. Тянак являет собой смесь молодости и опыта. Он подойдет нашей команде.Как и Yaris WRC, Отт превзошел все ожидания в 2017-м. Я уверен, что с нашей машиной он будет быстрым и стабильным на всех ралли».Напомним, что за два этапа до окончания сезона-2017 Тянак занимает второе место в общем зачете, уступая по очкам лишь напарнику по команде Себастьену Ожье.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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