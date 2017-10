ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Владивосток во второй раз примет международное боксерское шоу

Турнир Pacific Fights#2 во Владивостоке сведет на профи-ринге боксеров из России, Китая, Кореи и Аргентины





Международное боксерское шоу Pacific Fights#2 сведет в зрелищных поединках на профессиональном ринге приморских спортсменов с соперниками КНР, Республики Корея, России и Аргентины. Событие пройдет в пятницу, 17 ноября, в спорткомплекс «Олимпиец» (Батарейная, 2). Начало – 17.00. Вход на мероприятие по билетам, билеты уже в продаже.





Владивосток уже принимал подобный вечер профессионального бокса в международном формате. Дебют спортивного шоу Pacific Fights#1 состоялся в апреле этого года, и завершился триумфом воспитанников местной школы бокса: они уверенно выиграли во всех боях мероприятия. Однако тогда событие проходило под эгидой противостояния востока и запада России, а в ноябре дальневосточникам предстоит взять курс на Азию: их оппонентами преимущественно будут боксеры из Южной Кореи и Китая.





В семи из 8-ми встреч зрители смогут оценить навыки и мастерство спортсменов из Приморья. В их числе есть и дебютанты: на профи-ринг впервые выйдут Александр Ефимов (первый тяжелый вес, Артем), Роман Биширов (полутяжелый вес, Уссурийск) и Александр Тихоновский (тяжелый вес, Владивосток). Увидит публика и участников первого турнира – владивостокцы Вячеслав Сухов и Дмитрий Башилов откроют шоу поединками с корейскими боксерами.





По словам организаторов, участники предстоящих боев проделали большую работу, набираясь опыта на вечерах бокса за пределами Дальнего Востока. Среди них один из самых перспективных боксеров ДФО Максим Вошков, который на ноябрьском шоу проведет главный бой. После победного дебюта в апреле во Владивостоке Максим уверенно одолел соперников на событиях в Магнитогорске и Рубцовске, а в минувшую пятницу, 13 октября, выиграл 6-раундовый бой в Тамбове – судьи единогласно присудили ему победу над опытным дагестанцем Мурадом Далхаевым.





Также поединок в тамбовском дворце спорта ждал участника седьмого боя Pacific Fights#2 Александра Голубкова. Его встреча с подающим надежды грузином Пеле Садояном, выступающим за Тамбовскую область, завершилась ничьей (36:40 в пользу Голубкова; 39:38 в пользу Садояна; 38:38).





Оба владивостокских спортсмена уже вернулись домой, и после короткого перерыва начнут подготовку к международному ноябрьскому событию. В «Олимпийце» соперниками Голубкова и Вошкова будут иностранцы. Александр встретится с корейцем Hwan Young Jo, а Максим проведет 8-мираундовый поединок против аргентинца Оскара Роберто Медины (27 побед из них 9 нокаутами, 14 поражений и 2 ничьи), который сейчас проживает в Новокузнецке.





Организаторы отмечают, что турнир будет отвечать всем стандартам профессионального бокса. Участникам шоу предстоит выступать при минимуме экипировки, без защитных шлемов, и в специальных перчатках, строение которых позволяет наносить максимально жесткие удары. В связи с этим на профи-ринге боксеры уделяют намного больше внимание грамотно выстроенной тактике, сложным комбинациям и построению защиты, нежели любители. Судьи же позволят спортсменам в полной мере проявить себя, оценивая только жесткие акцентированные удары по корпусу или голове, и избегая спорных моментов исходя боя.





Кроме того, в каждом из поединков спортсменов ждут 3-минутные раунды. Пять стартовых встреч пройдут по единой формуле 4 раундов. Шестая и седьмая будут длиться 6 раундов. Заключительный и главный бой вечера – восемь.





О возможности проведения такого международного боксерского шоу «Россия vs. Азия» во Владивостоке еще в апреле говорил генеральный директор промоутерской компании Brave Promotion Дмитрий Сердюков. По его словам, приоритет организаторов события – создание условий для развития на Дальнем Востоке качественного профессионального бокса.





«Мы по-прежнему стремимся помогать нашим молодым и перспективным спортсменам реализовывать свой потенциал. Конечно, многих привлекли бы имена мировых звезд бокса, но в первую очередь важно, чтобы приморский зритель познакомился с местными героями профессионального ринга, знал их в лицо, гордился ими. Поэтому нам и видится логичным их развитие на домашней арене, где они могут максимально раскрыть себя. К тому же Азиатско-Тихоокеанский регион полон бойцов из других стран, которые также хотят получать опыт и, тем более – хотят боксировать с российскими спортсменами, – отметил Дмитрий Сердюков. – Уверен, такими зрелищными событиями в формате шоу мы сможем взрастить настоящих мастеров бокса, и когда-нибудь проведем во Владивостоке титульный бой за звание чемпиона мира. Очень надеемся, что поклонники единоборств нас поддержат и придут поддержать своих земляков».





Накануне шоу, 16 ноября, во Владивостоке пройдут открытые пресс-конференция и церемония взвешивания участников профессиональных боев, вход свободный для всех желающих.





Файткард (ограничение 12+):





1 бой: Дмитрий Башилов (Владивосток) vs. Gang Ki-Sung (Сеул, Южная Корея) – весовая категория до 63,503 кг;

2 бой: Вячеслав Сухов (Владивосток) vs. Jae Hyuk Lee (Сеул, Южная Корея) – категория до 57,153 кг;

3 бой: Александр Ефимов (дебют, Владивосток) vs. Zhang Qixin (Шанхай, Китай) – категория до 90,718 кг;

4 бой: Роман Биширов (дебют, Уссурийск) vs. Wang Dou (Шанхай, Китай) – категория 79,378 кг;

5 бой: Александр Тихоновский (дебют, Владивосток) vs. Артем Хорошилов (Барнаул) – категория свыше 90,78 кг;

6 бой: Владимир Антонян (Барнаул) vs. Joo Se Ho (Сеул, Южная Корея) – категория до 76,203 кг;

7 бой: Александр Голубков (Владивосток) vs. Hwan Young Jo (Сеул, Южная Корея) – категория до 61,235 кг;

Главный бой вечера: Максим Вошков (Владивосток) vs. Оскар Роберто Медина (Oscar Roberto Medina. Новокузнецк, Россия / Буэнос-Айрес, Аргентина) – категория до 72,574 кг.





Пресс-центр Pacific Fights

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Вчера, 18:54 | Категория: Все новости » Спорт

