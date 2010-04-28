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Грабли-ворошилки: конструкционные особенности и основные их рановидности

Практически каждое аграрное предприятие сталкивается с заготовкой сена, если не для прокорма собственного поголовья скота, то для его продажи. Сено по-прежнему остаётся лучшим кормом для скота по соотношению «цена – пищевая ценность».

Как практически и все сельскохозяйственные операции, сегодня заготовка сена максимально механизирована. В частности, для этого процесса применяются грабли-ворошилки.

И, конечно, они совершенно не походят на те грабли, которые мы используем для уборки опавших листьев, скошенной травы или выдернутых бурьянов. Фактически, сельскохозяйственные грабли-ворошилки представляют собой многоцелевое устройство, автоматически формирующее аккуратные валки из сена, что значительно облегчает подбор скошенного сена.

Конструкционные особенности

Как правило, грабли-ворошилки изготавливаются в качестве навесного агрегата с рабочими органами колёсно-пальцевого типа, смонтированными на цельнометаллическую раму. Рабочие органы приводятся в движение вращающимися роторами, выведенными в отдельные блоки. Роторы закреплены на конических подшипниках. Их приводит в движение, обеспечивая необходимую мощность вращения, карданный вал трактора.

Рабочие органы граблей-ворошилок представляют собой легкие металлические колёса, на которых закреплены высокопрочные стальные сгребающие пальцы. В среднем, на металлических колёсах устанавливаются около сорока сгребающих пальцев.

Основные разновидности граблей-ворошилок

Сегодня грабли-ворошилки классифицируются по следующим признакам:

  • Тип используемой тяговой силы – конная или тракторная. К последним относятся и устройства, работающие и от мощностей мотоблоков;
  • Способ образования валков – боковые и поперечные агрегаты;
  • Способ крепления к трактору;
  • Конструкция рабочих элементов. Помимо колёсно-пальцевых граблей-ворошилок на рынке присутствуют еще барабанные и зубчатые модели. Первые отличаются более высокой прочностью и надёжностью, а вторые способны изменять угол наклона вращения зубьев.

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Опубликовано:   Сегодня, 15:09      |      Категория:  Новости
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Председателя избиркома Приморья освободили от обязанностей
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31-05-2011, 12:41, Новости
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В Приморье судебные приставы отправили домой гражданина Китая
1-02-2012, 19:31, Новости
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Подробнее
Светлогорье будет участвовать в правительственной программе развития моногородов
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Подробнее
Анонс культурных событий на выходные дни
30-12-2011, 15:20, Новости
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Подробнее
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