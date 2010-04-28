ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Грабли-ворошилки: конструкционные особенности и основные их рановидности Практически каждое аграрное предприятие сталкивается с заготовкой сена, если не для прокорма собственного поголовья скота, то для его продажи. Сено по-прежнему остаётся лучшим кормом для скота по соотношению «цена – пищевая ценность». Как практически и все сельскохозяйственные операции, сегодня заготовка сена максимально механизирована. В частности, для этого процесса применяются грабли-ворошилки. И, конечно, они совершенно не походят на те грабли, которые мы используем для уборки опавших листьев, скошенной травы или выдернутых бурьянов. Фактически, сельскохозяйственные грабли-ворошилки представляют собой многоцелевое устройство, автоматически формирующее аккуратные валки из сена, что значительно облегчает подбор скошенного сена. Конструкционные особенности Как правило, грабли-ворошилки изготавливаются в качестве навесного агрегата с рабочими органами колёсно-пальцевого типа, смонтированными на цельнометаллическую раму. Рабочие органы приводятся в движение вращающимися роторами, выведенными в отдельные блоки. Роторы закреплены на конических подшипниках. Их приводит в движение, обеспечивая необходимую мощность вращения, карданный вал трактора. Рабочие органы граблей-ворошилок представляют собой легкие металлические колёса, на которых закреплены высокопрочные стальные сгребающие пальцы. В среднем, на металлических колёсах устанавливаются около сорока сгребающих пальцев. Основные разновидности граблей-ворошилок Сегодня грабли-ворошилки классифицируются по следующим признакам: Тип используемой тяговой силы – конная или тракторная. К последним относятся и устройства, работающие и от мощностей мотоблоков;

Способ образования валков – боковые и поперечные агрегаты;

Способ крепления к трактору;

Конструкция рабочих элементов. Помимо колёсно-пальцевых граблей-ворошилок на рынке присутствуют еще барабанные и зубчатые модели. Первые отличаются более высокой прочностью и надёжностью, а вторые способны изменять угол наклона вращения зубьев. Все эти разновидности, причём, по самой выгодной цене, вы сможете найти на интернет-портале «Сельхозтехника». И чтобы ознакомиться предлагаемым ассортиментом, вам достаточно просто перейти по этой ссылке: http://selhoztehnika.net/catalog/voroshilka-2. Основные преимущества нашего сайта это в первую очередь что вы получаете полную информацию о любой технике.







Опубликовано: Сегодня, 15:09 | Категория: Новости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Во Владивостоке джазовые музыканты, студенты и преподаватели академии искусств и музыкального училища пообщались с Терри Тичаутом – одним из ведущих экспертов США в области джазовой музыки,... Подробнее На мартовском заседании Законодательного Собрания Приморского края депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии с правом решающего голоса Константина... Подробнее Сотрудники правоохранительных органов города Петропавловска-Камчатского приостановили деятельность 2 нелегальных игорных клубов, в ходе рейда изъято 25 игровых автоматов.... Подробнее Даже если вы из-за нынешней дождливой и холодной весны сдвинули посадку картофеля на более поздние сроки, то урожай спасти можно. Главное теперь - как можно дольше продержать ботву зеленой и дать... Подробнее 30 января в Приморском крае состоялось первое в наступившем году выдворение иностранного гражданина за пределы РФ судебными приставами отдела судебных приставов по Уссурийскому городскому округу.... Подробнее Об этом заявили первый вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов и Губернатор Приморья Сергей Дарькин в ходе рабочей поездки в Пожарский район края.... Подробнее Сильным ветром была сорвана с петель дверь, открывающая выход с верхнего этажа на крышу жилого дома на улице Постышева во Владивостоке. Она навалилась на воздушные линии связи, возникла угроза их... Подробнее Одна из задач таможни - выявление и предотвращение незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ. Эти функции в... Подробнее ТЕАТ ИМЕНИ ГОРЬКОГО 30 декабря, 7 января. Шоу Ефима Звеняцкого. Начало в 18. Для детей. 31 декабря – «Кот в сапогах», 4 января – «Морозко», 5 января –... Подробнее Дому на улице Черемуховая, 8 от главы города Игоря Пушкарева достанется детская площадка, а дома на Авраменко, 15, Интернациональной, 53 и Магнитогорской, 13 получат горки и качели...... Подробнее Во Владивостоке джазовые музыканты, студенты и преподаватели академии искусств и музыкального училища пообщались с Терри Тичаутом – одним из ведущих экспертов США в области джазовой музыки,... Подробнее На мартовском заседании Законодательного Собрания Приморского края депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии с правом решающего голоса Константина... Подробнее Сотрудники правоохранительных органов города Петропавловска-Камчатского приостановили деятельность 2 нелегальных игорных клубов, в ходе рейда изъято 25 игровых автоматов.... Подробнее Даже если вы из-за нынешней дождливой и холодной весны сдвинули посадку картофеля на более поздние сроки, то урожай спасти можно. Главное теперь - как можно дольше продержать ботву зеленой и дать... Подробнее 30 января в Приморском крае состоялось первое в наступившем году выдворение иностранного гражданина за пределы РФ судебными приставами отдела судебных приставов по Уссурийскому городскому округу.... Подробнее Об этом заявили первый вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов и Губернатор Приморья Сергей Дарькин в ходе рабочей поездки в Пожарский район края.... Подробнее Сильным ветром была сорвана с петель дверь, открывающая выход с верхнего этажа на крышу жилого дома на улице Постышева во Владивостоке. Она навалилась на воздушные линии связи, возникла угроза их... Подробнее Одна из задач таможни - выявление и предотвращение незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ. Эти функции в... Подробнее ТЕАТ ИМЕНИ ГОРЬКОГО 30 декабря, 7 января. Шоу Ефима Звеняцкого. Начало в 18. Для детей. 31 декабря – «Кот в сапогах», 4 января – «Морозко», 5 января –... Подробнее Дому на улице Черемуховая, 8 от главы города Игоря Пушкарева достанется детская площадка, а дома на Авраменко, 15, Интернациональной, 53 и Магнитогорской, 13 получат горки и качели...... Подробнее Новости Владивостока. Сотни семей смогут получить землю в пригороде Владивостока.

Какие же новости Владивостока сегодня? Сейчас остро стоит вопрос об успешном использовании всех санитарно-охранных зон в интересах всех жителей города – это задача, которую поставили перед собой власти приморской столицы. Такие свежие новости Владивостока распространились быстро среди населения и не только. Согласно последним изменениям в Земельном кодексе России сейчас лечебно-оздоровительная местность, а также все курорты исключили из так называемых категорий охраняемых территорий. Потому как на это были свои причины. Какие именно это причины?

Это означает, что с зоны, которая является территорией от поселка Трудовое и до самого района Седанки сняты все ограничения. Сейчас такие участки будут выдавать многодетным, а также молодым семьям данного города. Более подробно об этом мы сейчас сможем узнать. Данные новости приморья и Владивостока распространяются быстрыми темпами.

Еще в советское время в пригороде города существовало довольно много санаториев, каждый из которых имел в своем ведении достаточно большие территории. В настоящее время многие здравницы уже прекратили свою деятельность, а вот сама земля осталась. Она формально является бесхозной. Такой землей никто не распоряжается и, главное, не может распоряжаться, потому что она считалась охраняемой. Эти новости приморского Владивостока не могут не волновать общественность.

Тем не менее, многим частным лицам это не помешало присваивать себе различные участки в пригороде. Именно здесь возводят коттеджи и частные дома, а после через суд начинают добиваться оформления земли на собственность. Существует еще один большой вопрос – что же осталось от второй санитарной зоны после хозяйств частников.

Мэрией города не один раз поднимался вопрос о надобности перевода второй санитарной зоны из охраняемого статуса в свободный. Также рассматривался важный вопрос об оформлении ее в собственность города. Для чего это нужно? Такое решение очень важно по той причине, что с его помощью можно решить различные задачи, которые ранее считались неразрешимыми. К большому сожалению, раньше такой вопрос мало кого волновал. Именно поэтому так много частников смогли прожить за чей то счет и даже не платить при этом ни копейки.

В первую очередь для того, чтобы абсолютно всем частникам не удавалось более незаконно присваивать участки себе. Если раньше многие частники умудрялись различными подпольными способами присваивать такую территорию себе и делали все возможное для того, чтобы жить там в свое удовольствие. Что же касается иных нуждающихся, которым остро необходимо было жилье и земля, то до них, к сожалению, никому не было дела. Сейчас такой вопрос можно сказать решен.

Однако самая главная цель – это отличная возможность выдавать землю тем категориям людей, кому это необходимо. То есть, тем горожанам, которые нуждаются в земле. Такие новости Владивостока и приморского края сложно оставить без внимания.

Многие многодетные семьи, наверняка, с большой радостью согласятся поселиться в Садгороде. Тем более, что непосредственно у многих таких семей просто нет постоянного жилья. Сейчас, когда все ограничения на данную территорию будут сняты, властям нужно будет провести большую работу по инвентаризации, а также учету всех земель, коммуникаций и сетей которые остались. Необходимо будет подготовить всю документацию, которая уже не ввелась примерно 20 лет. Это очень большой объем работы.

Прямо сейчас в администрации города приступили к срочному оформлению участков во второй санитарной зоне для выдачи всем многодетным семьям. В самые ближайшие месяцы около 200 семей уже смогут получить землю. Была начата активная работа по инвентаризации, а также приведению всех документов в порядок. Поэтому количество семей, которые смогут получить участки в данной зоне, будет расти.

Следует отметить, что территория второй санитарной зоны считается неразграниченной. Иными словами, ею распоряжаться имеют правило только две структуры. То есть, сама мэрия Владивостока, а также администрация Приморского края. Например, мэрия может активно использовать такую землю непосредственно для выдачи участков всем многодетным семьям, но при условии, что краевая власть предоставит согласие на это. Для всех иных целей городская власть не имеет право использовать все наразграниченные земли.

Также в свою очередь администрация Приморского края вправе распоряжаться целыми сотнями гектаров земли в пригороде города и бывшей санитарно-охранной зоной в тех целях, которые она сочтет нужными. Это были самые последние новости Владивостока, которые разошлись довольно быстрыми темпами. Теперь остается лишь надеяться на то, что вся земля будет роздана тем людям, кому действительно это нужно. Кроме того, все действия, которые предпринимаются, будут подлежать строгому контролю. В связи с этим напрашивается вывод о том, что сейчас ситуация изменится к намного лучшему.

Если у Вас есть желание узнать больше всего интересного и нового по данной теме, тогда портал приморского края новости – это то, что необходимо. Вы будете в курсе самых последних событий.