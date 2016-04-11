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Приморские самбисты привезли «золото» мирового первенства

Приморские самбисты привезли «золото» мирового первенства
На родной земле их встречали как героев! Анастасия Карманова из Владивостока, Маргарита Кравцова из Уссурийска и артемовец Евгений Еремин завоевали золотые медали на первенстве мира по самбо. После триумфальных выступлений в Сербии приморские самбисты вернулись домой, где их ждали родные и друзья.



Такого успеха приморское самбо еще не знало! Сразу три «золота» мирового первенства взяли наши спортсмены, произведя настоящий фурор! Соревнования проходили в сербском городе Нови-Сад и собрали сильнейших самбистов 16-20 лет из более 30 государств.



Алексей Писаренко, президент федерации самбо и дзюдо г. Артема, руководитель СК «Мастер»: «Для города Артема это очень значимое достижение, потому что Евгений Еремин, который представлял спортивный клуб «Мастер» стал уже двукратным победителем Первенства мира. Мы уже наблюдаем то, что наши воспитанники превосходят своих тренеров».



Восемь спортсменов претендовали на главный титул в весовой категории до 48 килограмм среди юношей. Это значит, что у артемовского самбиста Евгения Еремина не было права на ошибку. Важным уроком стала для него полуфинальная схватка, которая чуть не стоила победы – нельзя недооценивать соперника. В финале приморскому борцу противостоял принципиальный соперник из Казахстана, с которым у него уже давние счеты.



Евгений Еремин, победитель первенства мира по самбо (г. Артем): «Я ему год назад проиграл в Москве, потом на первенстве мира я встретился с ним в первой схватке и выиграл с минимальным преимуществом. И сейчас перед финалом поговорил с тренером – как что надо сделать, и сделал правильный вывод и выиграл».



Обладательницей еще одной золотой медали стала воспитанница центра единоборств «Амазонка» Анастасия Карманова. Она не оставила шансов сопернице в весовой категории до 40 кг. Третье «золото» в копилку приморской команды принесла уссурийская спортсменка Маргарита Кравцова в весовой категории свыше 75 килограмм.



Анастасия Карманова, победительница первенства мира по самбо (г. Владивосток): «Самое сложное это отобраться на России – там достаточно сложный уровень, чем на первенстве мира. На первенстве мира собираются только первые номера, их меньше, чем на России».



Маргарита Кравцова, победительница первенства мира по самбо (г. Уссурийск): «Соревнования достаточно сложные, больше морально, чем физически, потому что лежит большая ответственность на плечах, так как выступаешь за страну».



Трижды приморские самбисты поднимались на высшую ступень пьедестала первенства мира, в их честь звучал российский гимн.



Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта Приморского края: "В первую очередь, я хочу поздравить спортсменов, их тренеров с такой победой, с таким результатом, потому что три золотые медали с одного первенства мира – это, конечно же, результат самого высокого класса. Этот успех закономерен, я считаю, его нужно будет, конечно, преувеличивать и развивать этот национальный вид спорта в нашей стране, и в Приморском крае".



Традиции самбо в Приморье заложены еще шесть десятилетий назад и с каждым годом только крепнут. Приморская школа воспитала не один десяток чемпионов мира и континента, а когда подрастает такая смена - идет преемственность поколений. Сегодня несколько тысяч спортсменов занимаются в секциях по всему краю.



Елена Ритус, Вести. Приморье






Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 03:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
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