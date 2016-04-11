Усейн Болт даст старт прогревочному кругу Гран При США
Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на 100 метров Усейн Болт примет участие в предстартовой церемонии Гран При США. Ямайский атлет даст старт формировочному кругу.Ранее организаторы сообщили о том, что представлять гонщиков на стартовом поле в Остине будет профессиональный конферансье в мире бокса Майкл Баффер.Также среди приглашенных звезд на Гран При США будут Джастин Тимберлейк и Стиви Уандер, которые выступят на концертной сцене COTA в субботу и воскресенье соответственно.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Приморская краевая федерация физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) посетила Лучегорск в рамках автопробега «Инваспорт-Прим 2016» с целью проведения...
В прошлом году Екатерина Седых, по праву носящая статус топ-пилота Российской дрифт-серии, провела полный сезон сразу в двух чемпионатах: западном и восточном. Она поднималась на подиум, завоевывала...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!