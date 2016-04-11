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Усейн Болт даст старт прогревочному кругу Гран При США

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на 100 метров Усейн Болт примет участие в предстартовой церемонии Гран При США. Ямайский атлет даст старт формировочному кругу.

Ранее организаторы сообщили о том, что представлять гонщиков на стартовом поле в Остине будет профессиональный конферансье в мире бокса Майкл Баффер.

Также среди приглашенных звезд на Гран При США будут Джастин Тимберлейк и Стиви Уандер, которые выступят на концертной сцене COTA в субботу и воскресенье соответственно.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:42      |      Категория:  Все новости » Спорт
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