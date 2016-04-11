Каратисты Лесозаводска завоевали медали краевого первенства
14 октября в Партизанске состоялся открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по восточному боевому единоборству сетокан каратэ-до. Из-за отдаленности места проведения соревнований от города Лесозаводска смогли принять участие лишь трое спортсменов. Но не смотря на малочисленность, команда клуба «Тигр» не затерялась среди других участников. Лесозаводские каратисты завоевали шесть медалей, из них четыре золотые.
В категории мальчиков 10-11 лет Александр Яровенко выиграл «золото» в двух дисциплинах – «ката» и «кумитэ». Среди девочек этого же возраста Алина Зволинская стала первой в «кумитэ» и бронзовым призером в «кумитэ». Почин старшей сестры поддержал семилетний Артем Зволинский, который завоевал золотую медаль в «ката» и стал обладателем серебряной награды в «кумитэ».
Отличный результат на первых в новом сезоне соревнованиях стал хорошим стимулом для остальных воспитанников спортивного клуба «Тигр»!
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