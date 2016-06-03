В России обнаружили почти 15 тыс. «неадекватных» Mercedes-Benz Sprinter - автоновости

Коммерческая техника редко подпадает под отзывные сервисные кампании: обычно в таких «рабочих лошадках» минимум электроники, чтобы свести к минимуму возможные проблемы. Однако заводские дефекты встречаются и здесь.

Так, российское отделение Mercedes-Benz направило в Росстандарт уведомление об отзыве 14 842 коммерческих Sprinter Classic, проданных с марта 2014 г. по декабрь 2016 г. Эти машины собирают в Нижнем Новгороде, на Горьковском автозаводе.

Причиной отзыва, стала «неадекватная работа комбинации приборов». Если ключ зажигания находится в положении 1, то комбинация приборов в худшем случае может полностью отключится. При этом не будут доступны такие функции комбинации приборов, как измерение скорости и индикация контрольных ламп. При эксплуатации автомобиля в таком состоянии не будет осуществляется предупреждение водителя о возможных проблемах с безопасностью в автомобиле.

В рамках отзывной программы на указанных автомобилях предусмотрена дополнительная установка переходного жгута электропроводов комбинации приборов. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.