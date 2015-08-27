Андреа Довициозо: В Мотеги я не думал о ситуации в чемпионате
Гонщик Ducati Андреа Довициозо прокомментировал свой успех на Гран При Японии, одержанный в напряженном сражении с действующим чемпионом Марком Маркесом.Андреа Довициозо вырвал победу у Марка Маркеса на дождевом Гран При Японии«Мы оба выложились по максимуму, – цитирует Довициозо Crash.net. – Я видел, что у Маркеса серьезные проблемы с шинами. На последних двух кругах он попытался уйти в отрыв, но, похоже, перешел грань, так как ошибся. В тот момент я понял, что это мой шанс. Мой мотоцикл работал лучше на торможении, и я постарался затормозить как можно позже перед десятым поворотом.В двух оставшихся поворотах могло произойти все что угодно. Я был очень медленным там, а Маркес находился за спиной.Решение зайти в левый поворот по более широкой траектории оказалось правильным, поскольку я закрыл траекторию. Когда Марк все-таки обогнал меня, то не смог быстро сменить направление.Я не думал о чемпионате и просто боролся на пределе. Но эта победа очень важна в плане ситуации в личном зачете. Опередить Маркеса по итогам сезона будет тяжело, но я буду бороться до конца».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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