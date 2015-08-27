Приморские спортсмены триумфально выступили на Первенстве мира по самбо

Впервые в истории приморского спорта юные самбисты завоевали сразу три золотые медали на мировом первенстве

С 13 по 15 октября в г. Нови-Сад (Сербия) состоялось Первенство мира по самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок (1997-2001 гг.р.). В этом году участниками соревнований стали спортсмены из более 30 государств. За три дня соревнований было разыграно 40 комплектов наград.

Приморский край в составе сборной России представляли трое самбистов. Они смогли добиться небывалого результата - по итогам Первенства все приморцы завоевали золотые медали.

Спортсменка ЦСП «Амазонка» из Владивостока Анастасия Карманова не оставила шансов соперницам в весовой категории до 40 кг среди девушек. Анастасия тренируется под руководством Оксаны Бартош.

Обладательницей еще одной золотой медали стала самбистка из спортивного клуба «Мужество» г. Уссурийска Маргарита Кравцова (тренер Сергей Левчик). Она выступала среди девушек в весовой категории свыше 75 кг. Маргарита также является победительницей Первенства Европы 2016 года.

Свою лепту в выступления российской сборной внес воспитанник спортивного клуба «Мастер» из г. Артема Евгений Еремин (тренер Алексей Писаренко). Он стал лучшим в весовой категории до 48 кг среди юношей. Для Евгений это уже вторая высшая награда мирового первенства, первое свое «золото» он выиграл в 2016 году. Кроме этого, в 2017 г. артемовский самбист также стал победителем Первенства Европы.





Департамент физической культуры и спорта Приморского края поздравляет спортсменов, тренеров и краевую федерацию самбо с выдающимися спортивными результатами!





Фото Всероссийской федерации самбо http://sambo.ru/