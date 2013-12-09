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Японцы сделали автомобиль из резины - автоновости

Японцы сделали автомобиль из резины - автоновостиЯпонцы сделали автомобиль из резины

Автор фото: фирма-производитель

Подразделение концерна Toyota, компания Toyoda Gosei, специалируется на производстве автокомплектующих из пластика и резины. На автосалон в Токио компания привезет очень необычный концепт Flesby II, выполненный… из резины.

По мнению создателей, так будет выглядеть автомобиль примерно в 2030 году. Кузов машины выполнен из состава e-rubber, резинового состава, который может менять форму под воздействием электрического тока. Все зеленые части электромобиля могут выводить различную информацию с помощью множества светодиодов.

Под воздействием электричества кузов может защитить не только пассажиров автомобиля, но и пешеходов

Кроме того, Todyoda Gosei покажет концептуальный интерьер, который способен анализировать состояние водителя с помощью руля, который оснащен множеством датчиков.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   15-10-2017, 01:06      |      Категория:  Автоновости
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