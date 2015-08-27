ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В Амстердаме и Роттердаме нет планов по проведению гонки Формулы 1 Власти Амстердама и Роттердама исключили возможность проведения гонки Формулы 1 на городской трассе по крайней мере в ближайшей перспективе, сообщает AUTOSPORT. На этой неделе стало известно, что коммерческий директор Ф1 Шон Братчес посетил Нидерланды, чтобы оценить возможность организации этапа. Основными вариантами назывались Амстердам и Роттердам, но в мэрии обоих городов заверили, что никаких переговоров не было. Боссы Ф1 рассматривают возможность проведения городской гонки в Голландии «Гонка должна проходить на трассе, а не в историческом центре города», – заявил представитель Амстердама. Заместитель мэра Эрик ван дер Бург выразил аналогичную точку зрения, написав в Twitter: «Гонка в Амстердаме? Было бы здорово, но только для этого есть гоночная трасса». В Роттердаме, в свою очередь, заявили, что в ближайшие три года город не сможет принять Гран При Формулы 1 из-за строительных работ в центр. «Никто не обращался к нам по поводу гонки, так что переговоров не было, – заявил представитель Роттердама. – В любом случае в ближайшие три года это невозможно из-за реконструкции. Также, судя по опыту проведения шоу City Racing, многим не нравятся подобные мероприятия из-за шума».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 14-10-2017, 16:06 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Пилот Lotus Ромен Грожан рассказал о том, что его команда продолжает работать с прицелом на перспективу, несмотря на сложную финансовую ситуацию, проблемы с судебными разбирательствами и возможную... Подробнее С утра воскресенья на Гран При Монако идёт дождь, который к началу гонки только усилился. Поэтому дирекция гонки приняла решение дать старт за машиной безопасности, за которой пелотон проведёт как... Подробнее В Раменском завершился личный чемпионат России по бадминтону. В мужском одиночном разряде отличился Сергей Сирант, который впервые стал первым, бронзовые медали у других приморских спортсменов... Подробнее 1 сентября многие дети впервые пойдут в школу. Новый рубеж в жизни для всех них, волнительное и радостное событие. В преддверии предстоящего учебного года футболисты "Луча-Энергии" посетили детский... Подробнее Роберто Мери одержал свою третью победу в Формуле Renault 3.5, блистательно переиграв соперников на сыром Хунгароринге... Подробнее Шведский гонщик Маркус Эрикссон заявил, что финиш на восьмом месте по итогам Гран При Австралии показал, на что он реально способен, поскольку в прошлом году ему сложно было продемонстрировать свой... Подробнее Приморская погода устроила командам настоящее испытание. В такой дождь с ветром не каждый собаку гулять отправить, а футболистам предстояло играть на победу. Несмотря на проливной дождь, зарядивший... Подробнее В Приморье стартовал молодежный слет здорового образа жизни – «СпортТур». Как рассказали в департаменте по делам молодежи, в октябре-ноябре мероприятие пройдет в 10 муниципальных образованиях... Подробнее Себастьен Ожье разбил Ford Fiesta WRC 2017 на тестах. Авария действующего чемпиона мира вынудила команду M-Sport прервать интенсивную тестовую программу, которую британский коллектив проводил в... Подробнее 29 ноября «Спартак-Приморье» во Владивостоке будет принимать БК «Самара». Начало матча в 20:00 (13:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника. БК «Самара» (Самарская область) БК... Подробнее