В Амстердаме и Роттердаме нет планов по проведению гонки Формулы 1
Власти Амстердама и Роттердама исключили возможность проведения гонки Формулы 1 на городской трассе по крайней мере в ближайшей перспективе, сообщает AUTOSPORT.На этой неделе стало известно, что коммерческий директор Ф1 Шон Братчес посетил Нидерланды, чтобы оценить возможность организации этапа. Основными вариантами назывались Амстердам и Роттердам, но в мэрии обоих городов заверили, что никаких переговоров не было.Боссы Ф1 рассматривают возможность проведения городской гонки в Голландии«Гонка должна проходить на трассе, а не в историческом центре города», – заявил представитель Амстердама.Заместитель мэра Эрик ван дер Бург выразил аналогичную точку зрения, написав в Twitter: «Гонка в Амстердаме? Было бы здорово, но только для этого есть гоночная трасса».В Роттердаме, в свою очередь, заявили, что в ближайшие три года город не сможет принять Гран При Формулы 1 из-за строительных работ в центр.«Никто не обращался к нам по поводу гонки, так что переговоров не было, – заявил представитель Роттердама. – В любом случае в ближайшие три года это невозможно из-за реконструкции.Также, судя по опыту проведения шоу City Racing, многим не нравятся подобные мероприятия из-за шума».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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