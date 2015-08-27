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Приморские автомоделисты завершили уличный сезон краевым Первенством

Приморские автомоделисты завершили уличный сезон краевым Первенством
IV этап Первенства Приморского края по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей состоялся на специализированных площадках сразу в двух городах – Владивостоке, на форте №7, и в Уссурийске, на «Станции юных техников».

Соревнования проводились в лично-командном зачете. Личное первенство определялось во всех классах моделей. В командном зачете спортсмены могли выступать не более чем в двух классах.

Первенство проводилось в следующих классах радиоуправляемых моделей: РЦБ, РЦЕ-12, ТС-10-сток, Багги-10-Э, SC-10-2WD.

В нем приняли участие 15 спортсменов от 10 до 17 лет из Владивостока, Арсеньева, Уссурийска, Спасска-Дальнего, занимающихся в автомодельных объединениях школ и учреждений дополнительного образования.

Первенство прошло в дружеской атмосфере в кругу единомышленников. Участники помогали и поддерживали друг друга – переворачивали упавшие во время соревнований модели, чтобы те могли продолжить свой путь к победе. Участники соревнований поделились своими впечатлениями.



Евгений Буханков, 14 лет, г. Арсеньев: «Занимаюсь я четыре года. Мой папа тоже занимался автомодельным спортом, а дедушка работает в Клубе юных техников. Свою модель я постоянно дорабатываю, заменяю пластмассовые детали деталями из алюминия. Если хорошая модель, то прослужит долго. Как работать на станках меня научил тренер. В этом году в предыдущих этапах я уже имел высокие результаты. Надеюсь на победу. Кроме радиоуправляемых автомоделей я занимаюсь кордовыми».



Дмитрий Гринев, 14 лет, г. Арсеньев: «Я стал заниматься радиоуправляемыми моделями по рекомендации друга, ему очень нравилось. Мою первую модель – «Багги-10-Э» мне подарил тренер. В этом году я доволен своими результатами. Самое трудное для меня – работать на станках, делать такие сложные детали, как «кулаки» – они самые объемные. На их изготовление уходит около двух недель. А самое интересное – это участие в соревнованиях. В начале соревнований я немного волнуюсь, а в процессе все волнение проходит само собой. Управлять моделью на соревнованиях сложнее в несколько раз, чем на тренировках, потому что есть соперники, на которых отвлекаешься. Я считаю, чтобы преуспеть в этом виде спорта, надо иметь к нему интерес, плюс небольшую техническую подготовку».



Константин Половников, 17 лет, г. Владивосток: «Успешно занимаюсь около семи лет, постоянный победитель и призер городских и краевых соревнований. Очень бы хотелось попасть на всероссийские старты. Я считаю, что это для меня будет хорошим опытом. Занятие автомодельным спортом для меня – полезное времяпровождение. С помощью этого хобби я определился с будущей профессией, – хочу стать инженером. Меня многому научил тренер. Часть деталей мы модернизируем либо заказываем. Класс моделей «РЦЕ-12» мы делаем сами. Есть классы для новичков, а полноприводные модели – это более высокий уровень. Чтобы перейти в следующий класс кому-то хватает сезона, а другим требуется больше времени. Если занимаешь первые места, это знак, что пора переходить в следующий класс. Моя первая модель была из нашего клуба, дальше я стал работать с более сложными моделями. Новичкам мы помогаем настраивать модели, затем они учатся и делают это сами. Я считаю, победа в соревнованиях больше зависит от человека, его подготовки и от настройки модели, чем от ее вида. Полученные навыки мне пригодились, сейчас я и дома могу починить то, что надо».



Победители и призеры IV этапа Первенства Приморского края по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей

БАГГИ - 10 - Э

1. Гринев Дмитрий, МОБУ ДО «Центр внешкольной работы» («ЦВР»), г. Арсеньев;

2. Буханков Евгений, МОБУ ДО «ЦВР», г. Арсеньев;

3. Воронин Иван, МБОУ ДО «Дворец детского творчества» («ДДТ»), г. Владивосток.

SC - 10 - 2WD

1. Чан Максим, МБОУ ДО «ДДТ», г. Владивосток;

2. Семенов Константин, МБОУ ДО «ДДТ», г. Владивосток;

3. Гринев Дмитрий, МОБУ ДО «ЦВР», г. Арсеньев.

ТС - 10 - сток

1. Смирнова Кристина, МБОУ ДО «Станция юных техников» («СЮТ»), г. Уссурийск;

2. Семенов Константин, МБОУ ДО «ДДТ», г. Владивосток;

3. Воронин Иван, МБОУ ДО «ДДТ», г. Владивосток.

РЦЕ - 12

1. Задорин Артур, МБОУ ДО «ДДТ», г. Владивосток;

2. Головченко Алексей, МБУ ДО «Созвездие», г. Спасск-Дальний;

3. Воронин Иван, МБОУ ДО «ДДТ», г. Владивосток.

РЦБ

1. Воронин Иван, МБОУ ДО «ДДТ», г. Владивосток;

2. Задорин Артур, МБОУ ДО «ДДТ», г. Владивосток;

3. Бунтуш Егор, МБОУ ДО «ДДТ», г. Владивосток.



Пресс-служба ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   14-10-2017, 14:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
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