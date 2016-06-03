Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Tesla отзывает кроссоверы Model X - автоновости

Tesla отзывает кроссоверы Model X - автоновостиTesla отзывает кроссоверы Model X

Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla объявила о добровольном отзыве 11 тысяч кроссоверов Model X. Причиной сервисной кампании называется дефект крепления в задних сиденьях, не фиксирующий их спинки. В случае аварии это может привести к серьезным травмам.

В результате расследования, проведенного компанией выяснилось, что на машинах, выпущенных в период с 28 октября прошлого года по 26 августа этого года, может быть неправильно установлен кабель, отвечающий за фиксацию спинок второго ряда сидений. При этом при ненадлежащей фиксации левое сиденье еще и может сдвинуться вперед.

В Tesla говорят, что возможный дефект затронул не более трех процентов всех проданных Model X и компании неизвестно о каких-либо несчастных случаях, связанных с ним. По словам представителей компании проверка и устранение дефекта займет не более 10 минут. Как это будет происходить с машинами, которые эксплуатируются в России неизвестно: Model X является самым популярным новым электромобилем в нашей стране, но своего представительства Tesla вР России не имеет.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   14-10-2017, 09:04      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Компания WayRay показала «голографическую» навигационную систему - автоновости
3-06-2016, 07:57, Автоновости
Стоимость футуристического гаджета составит чуть более 20 тысяч рублей....
Подробнее
Бренд Audi демонстрирует успехи на российском рынке - автоновости
5-02-2014, 10:20, Автоновости
Объем продаж автомобилей немецкой марки Audi в 2013 году вырос на 7,9% по сравнению с показателем 2012 года....
Подробнее
В Турции женщину освободили от уплаты штрафа за тонировку - автоновости
1-01-2016, 18:54, Автоновости
Турецкая женщина доказала свое право на использование автомобиля с глухой тонировкой стекол....
Подробнее
Tesla Motors сообщила об убытке в третьем квартале - автоновости
6-11-2015, 03:54, Автоновости
Tesla Motors не оправдала ожидания Уолл-Стрит....
Подробнее
Тюнинг Mercedes. Обзор за март 2017 - автоновости
13-03-2017, 12:58, Автоновости
Mercedes, Brabus, AMG, Dime Racing, G-Power, Lorinser, Posaidon....
Подробнее
Volkswagen Tiguan нового поколения дебютирует уже осенью - автоновости
2-02-2015, 16:01, Автоновости
Осенью немецкий автопроизводитель Volkswagen покажет кроссовер Tiguan нового поколения....
Подробнее
Porsche до конца года представит обновленный Cayenne
24-03-2014, 01:40, Автоновости
На европейских дорогах инженеры Porsche под "контролем" со стороны "охотников за сенсациями" проводят ходовые испытания прототипа рестайлингового кроссовера Cayenne....
Подробнее
Компания Nissan готовится представить новую версию электрокара Leaf с более емкой батареей - автоновости
5-07-2015, 19:56, Автоновости
Японский автопроизводитель Nissan готовится представить публике обновленный электрокар Leaf....
Подробнее
Бюджетный седан Datsun on-DO получит еще более дешевую версию - автоновости
14-02-2015, 23:08, Автоновости
Руководство японского бюджетного бренда Datsun, принадлежащего компании Nissan, и выпускающего автомобили на платформе российских моделей, решило сделать недорогой седан on-DO еще дешевле....
Подробнее
На российском рынке подешевели две востребованные модели от Renault - автоновости
8-04-2015, 07:40, Автоновости
Российское представительство французского автопроизводителя Renault сообщило о снижении цен на две свои популярные модели....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU