Volvo раскрыла подробности о XC60 для России - автоновости

Компания Volvo представила в Москве второе поколение кроссовера XC60. Заказы на него начнут принимать в ноябре этого года, а первые машины доберутся до клиентов в первом квартале 2018 года.

В начале к нам будут поступать автомобили из ограниченной серии с полным приводом и богатым оснащением First Edition. Для нашей страны выделено 150 экземпляров данной серии, каждый автомобиль обойдется в 4 420 000 рублей. Причем, практически на все автомобили российскими дилерами уже получены предзаказы.

Затем будут и более простые версии, но также все с полным приводом и «автоматом». Двигателей будет четыре: два турбодизеля (190 и 235 л.с.) и два бензиновых (249 и 320 л.с.). Все они двухлитровые с турбонаддувом. В базовом варианте Volvo XC60 будет стоить 2 995 000 рублей, что примерно соответствует ценникам конкурентов, Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC.

Напомним, что серийную версию Volvo XC60 компания представила в марте этого года на автосалоне в Женеве. Кроссовер построен на укороченной платформе SPA, на которой также базируются автомобили 90-го семейства (S90/V90 и XC90). На новинку в Volvo возлагают большие надежды: первое поколение стало самой успешной моделью компании и разошлось тиражом более чем в миллион экземпляров.