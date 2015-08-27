ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Расписание гоночного уик-энда 13-15 октября Одним из главных событий гоночного уик-энда 13-15 октября станет финал сезона-2017 DTM. Перед началом заключительного уик-энда в Хоккенхайме гонщик Audi Маттиас Экстрём опережает своего ближайшего преследователя Рене Раста на 21 очко. Кроме того, математические шансы на триумф в 2017-м есть еще у Джейми Грина, Майка Рокенфеллера, Марко Виттмана и Лукаса Ауэра. Первая квалификация состоится в субботу в 12:45 по московскому времени, а первая гонка начнется в 15:45. В воскресенье в 13:00 стартует вторая квалификация, а последний заезд сезона DTM запланирован на 16:15. fiaf3europe.com Если говорить о финальных этапах, то на выходных в Хоккенхайме также заканчивается кампания в европейской Формуле 3. В общем зачете у Ландо Норриса есть преимущество в 72 очка над Максимилианом Гюнтером, поэтому судьба чемпионского титула практически решена. В пятницу пройдут две квалификации в 14:55 и 18:10. В субботу пилотов ждут первая и вторая гонки в 11:50 и 18:20 соответственно. Третий и последний заезд сезона-2017 Ф3 состоится в воскресенье в 11:55. instagram.com/motogp/ Также в этот уик-энд пройдет 15-й этап MotoGP в Мотеги. После двух побед подряд Марк Маркес сумел выйти на первое место в турнирной таблице: теперь его преимущество над Андреа Довициозо составляет 16 очков. Чтобы проследить за главными событиями в MotoGP, российским болельщикам придется заводить будильник: квалификация начнется в субботу в 8:10, а воскресная гонка стартует в 8:00. twitter.com/FIAWEC Помимо MotoGP, в Японии на автодроме Фудзи будет проходить седьмой этап чемпионата мира по гонкам на выносливость, где у экипажа Porsche #2 в LMP1 будет отличная возможность оформить досрочное чемпионство. Трио Тимо Бернхард/Брендон Хартли/Эрл Бамбер опережает своих ближайших преследователей из Toyota LMP1 на 51 очко. Кроме того, не стоит забывать, что три года подряд на автодроме в Ояме в категории LMP2 победу праздновала российская команда G-Drive Racing. После трехмесячного перерыва возобновляются соревнования в WTCC. Седьмой этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам на легковых автомобилях состоится на китайском автодроме в Нинбо. Субботняя квалификация начнется в 10:15. Воскресная гонка открытия запланирована на 9:25, а уже в 10:35 стартует главная гонка. Напоминаем, что уик-энд в Нинбо из-за травмы пропустит лидер турнирной таблицы Тьягу Монтейру, которого в составе заводской Honda заменит многоопытный Габриэле Тарквини. © autosport.comХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 13-10-2017, 20:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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