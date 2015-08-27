Кубок России по спортивному ориентированию состоится в Приморье
С 13 по 16 октября во Владивостоке пройдет Кубок России по спортивному ориентированию. В соревнованиях примут участие спортсмены из Иркутской, Амурской, Еврейская автономной областей, Приморского, Красноярского и Хабаровского краев, г. Москвы, а также из других регионов страны.
Соревнования организованы Федерацией спортивного ориентирования Приморского края при поддержке краевого департамента физической культуры и спорта и Федерации спортивного ориентирования России.
Участники будут состязаться в трех дисциплинах - кросс-спринте, кросс-выборе и кросс-лонг. Отдельные комплекты наград будут разыграны среди мужчин и женщин различных возрастных групп.
Программа соревнований:
13 октября
13.00 - торжественное открытие соревнований
13.45 - старт участников на дистанции кросс-спринт (г. Владивосток, ЦЗО «Комета»)
14 октября
12:00 - старт участников на дистанции кросс-выбор (г. Владивосток, сопка Холодильник)
15 октября
12.00 - общий старт участников на дистанции кросс-лонг (п. Олений, Артемовский городской округ)
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