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Кубок России по спортивному ориентированию состоится в Приморье

Кубок России по спортивному ориентированию состоится в Приморье
С 13 по 16 октября во Владивостоке пройдет Кубок России по спортивному ориентированию. В соревнованиях примут участие спортсмены из Иркутской, Амурской, Еврейская автономной областей, Приморского, Красноярского и Хабаровского краев, г. Москвы, а также из других регионов страны.

Соревнования организованы Федерацией спортивного ориентирования Приморского края при поддержке краевого департамента физической культуры и спорта и Федерации спортивного ориентирования России.

Участники будут состязаться в трех дисциплинах - кросс-спринте, кросс-выборе и кросс-лонг. Отдельные комплекты наград будут разыграны среди мужчин и женщин различных возрастных групп.



Программа соревнований:

13 октября

13.00 - торжественное открытие соревнований

13.45 - старт участников на дистанции кросс-спринт (г. Владивосток, ЦЗО «Комета»)

14 октября

12:00 - старт участников на дистанции кросс-выбор (г. Владивосток, сопка Холодильник)

15 октября

12.00 - общий старт участников на дистанции кросс-лонг (п. Олений, Артемовский городской округ)

15.00 - награждение участников, закрытие соревнований



Дополнительная информация по тел. 8914-701-21-00; 8914-329-90-00.



Департамент физической культуры и спорта Приморского края



Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   13-10-2017, 06:41      |      Категория:  Все новости » Спорт
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