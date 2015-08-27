Сирант - чемпион России, Димова и Дремин — бронзовые призеры

В Раменском завершился личный чемпионат России по бадминтону. В мужском одиночном разряде отличился Сергей Сирант, который впервые стал первым, бронзовые медали у других приморских спортсменов Евгении Димовой и Евгения Дремина.





Также в мужском парном разряде чемпионский титул завоевали Иван Сазонов и Владимир Иванов, представляющие Приморский край, а в женской паре отличилась Алина Давлетова, также выступающая за Приморье.





Сергей Сирант в финале обыграл многолетнего лидера сборной России Владимира Малькова в три партии - 17:21, 21:12, 21:16.





Сергей Сирант: «Объективно говоря, сетка у меня была легче, чем у Владимира Малькова, хотя, конечно, тоже встречались непростые соперники. Тот же Антон Иванов, с которым мы встречались в финале Кубка России, и сурдлимпийский чемпион Шохзод Голумзода оказал мне серьезное сопротивление, чего я не ожидал! Но я серьезно готовился психологически и физически, перед чемпионатом мы ездили в Китай на сборы. По ходу турнира старался играть рационально, экономить силы на важные матчи и это вылилось в результат. В финале же я учел, что накануне Володя имел тяжелый матч с Ярцевым и решил побольше держать волан, чтобы ослабить его физически. В первой партии я от волнения много упустил, наошибался. Но потом понемногу успокоился, стал подкрадываться. Вове становилось все тяжелее и тяжелее – это было заметно. Во второй я предложил такой же темп и сам крупно повел. В третьей снова появилось волнение – все-таки финал, третья партия. И стал играть агрессивнее. Показалось, что победа близка и нужно скорее завершить. Иногда это бывает неправильно, но здесь сработало – результат получился!».





Пресс-служба федерации бадминтона Приморского края