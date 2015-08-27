Ferrari наняла специалиста контроля качества из Fiat Chrysler
Команда Ferrari усилилась специалистом Марией Мендосой, ранее отвечавшей за контроль качества в Fiat Chrysler Automobiles.Президент Ferrari Серджио Маркионе признал, что команда заплатила большую цену за игнорирование контроля качества, а технический директор Скудерии Маттиа Бинотто подтвердил, что отдел контроля качества уже претерпел кадровые изменения.В Ferrari признали игнорирование контроля качества мелких деталейAUTOSPORT.com сообщает, что Мендоса призвана реорганизовать отдел по контролю за качеством Ferrari во избежание поломок силовых установок, которые негативно сказались на выступлениях Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена в Малайзии и Японии.Ранее Мендоса занимала должность руководителя контроля качества отдела деталей силовых установок в Fiat Chrysler Automobiles. Она закончила университет Сарагосы и присоединилась к Fiat Group в 2012-м.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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