ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нико Хюлькенберг: Если бы не Sauber, я оказался бы в Ferrari Нико Хюлькенберг считает, что переход в Sauber в 2013 году серьезно навредил его карьере и лишил возможности перейти в Ferrari. В сезоне-2012 швейцарская команда, по мнению некоторых экспертов, обладала едва ли не лучшим шасси в пелотоне и регулярно боролась за подиумы. После некоторых раздумий немец принял решение покинуть Force India и перейти в Хинвил. Но в следующем году Sauber растеряла форму, и за первую половину сезона Хюлькенберг набрал лишь пару очков. Летом того года он считался одним из кандидатов на замену Фелипе Массе в Ferrari, но в конечном итоге Скудерия пригласила Кими Райкконена, а сам Нико вернулся в Force India. Насколько хорош Нико Хюлькенберг? «В Sauber были заинтересованы во мне. На тот момент у них была быстрая машина и отличная инфраструктура, – заявил Хюлькенберг в интервью Motorsport-Total. – Мне пришлось выбирать, и в сентябре я определился. Но после перехода стало понятно, что все совсем не так. Команда находилась в огромных долгах, однако мне об этом ничего не сказали. Если бы я остался в Force India, то в 2014-м мог бы оказаться в Ferrari. Но сейчас я всем доволен. С Renault у меня хорошие перспективы».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 11-10-2017, 23:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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