Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Гонщики WRC пожаловались на маршрут Ралли Германия

Гонщикам не понравилась измененная конфигурация маршрута Ралли Германия, из-за чего они назвали ралли скучным.

Мероприятие было перенесено в Саарбрюккен из Трира. Ралли Германия проводится на трех различных типах дорог в виноградниках, а также в маршрут включены военные дороги Баумэдера и деревенские трассы в Саарланде.

Последние как раз и вызвали негативную реакцию.

«Они изменили природу ралли, – сказал один из ведущих гонщиков WRC. – Этап вдруг стал скучным, а ведь раньше он был одним из лучших.

Всё время едешь по прямой, и потом попадается еле заметный вираж. В чем смысл? Это скучно».

По словам штурмана Хейдена Паддона Себа Маршалла, победитель определится после второго прохождения этапов Баумэдера в субботу, учитывая характер остальной части маршрута.

«В пятницу мы пройдем виноградники, у которых, как бы к ним не относились, есть характер, – сказал Маршалл. – В субботу предстоит сложнейший Panzerplatte, но после этого идут быстрые этапы, на которых сложно отыграть время.

Сильный двигатель и грамотная аэродинамика могут сыграть свою роль, поскольку многие повороты можно будет пройти "педаль в пол"».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:48      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Юные приморские яхтсмены отличились в финале Спартакиады учащихся России
26-06-2015, 03:07, Спорт
Приморские яхтсмены завоевали награды на финале VII летней Спартакиады учащихся России. Соревнования проходили с 13 по 21 июня в Таганроге. Всего в регате приняли участие команды 25 субъектов....
Подробнее
Vladivostok Boat Show 2017: как прошло мероприятие в этом году
22-05-2017, 19:01, Спорт
За три дня выставку посетило более 5000 человек Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017 завершила свою работу 21 мая во Владивостоке, на территории яхт-клуба «Семь футов». Уже...
Подробнее
В Артеме впервые пройдет краевой турнир по кудо
2-11-2016, 15:00, Спорт
В субботу, 12 ноября, в многофункциональном спортивном комплексе г. Артема (ул. Фрунзе, 32б) состоятся Чемпионат и Первенство Приморского края по восточному боевому единоборству кудо. В...
Подробнее
Хорхе Лоренсо и Марку Маркесу предложили воспользоваться услугами телохранителей в Муджелло
20-05-2016, 10:42, Спорт
Как стало известно, действующему чемпиону мира Хорхе Лоренсо и гонщику Honda Марку Маркесу предложили воспользоваться услугами телохранителей на Гран При Италии в Муджелло. Причиной подобного явилась...
Подробнее
В Renault переживают из-за возможного провала на Гран При Австралии
4-03-2014, 03:50, Спорт
Представители Renault признались, что "с тревогой" готовятся уик-энду в Австралии после неутешительной работы на тестах...
Подробнее
Роберт Кубица: Ралли Швеция – лучшая гонка в моей карьере WRC
3-03-2015, 13:03, Спорт
Роберт Кубица уверен, что после Ралли Мексика его команда сможет значительно прибавить...
Подробнее
Pirelli отметила 110 лет с первого участия в гонках
18-02-2017, 16:05, Спорт
14 февраля в Турине прошло мероприятие, посвященное 110-летнему юбилею Pirelli в автоспорте и старту нового гоночного сезона. Годовщину широко отметили в Национальном автомобильном музее Турина, где...
Подробнее
Нико Росберг: Я не ожидал, что Льюис будет меня сдерживать
28-11-2016, 07:42, Спорт
Чемпион мира-2016 Нико Росберг признался, что для него стало неожиданностью то, что Льюис Хэмилтон пытался замедлить темп в финальной гонке в Абу-Даби. Нико Росберг – чемпион мира-2016, Льюис...
Подробнее
Лесозаводские каратисты завоевали медали престижного турнира
7-03-2016, 21:45, Спорт
5 марта во Владивостоке состоялись Чемпионат и Первенство Сибири и Дальнего Востока по каратэ-до Сетокан (SKIF), являющийся первым этапом отбора для формирования сборной команды SKIF России на...
Подробнее
Роберт Шварцман: Мог забраться выше, но три подиума - большой успех!
22-06-2015, 20:00, Спорт
В минувший уик-энд российский пилот Формулы 4 Ян Леон Шлом пропускал очередной этап в бельгийском Спа. Роберту Шварцману перед лицом болельщиков пришлось работать за двоих. И юному гонщику удалось...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU