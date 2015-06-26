ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Гонщики WRC пожаловались на маршрут Ралли Германия Гонщикам не понравилась измененная конфигурация маршрута Ралли Германия, из-за чего они назвали ралли скучным. Мероприятие было перенесено в Саарбрюккен из Трира. Ралли Германия проводится на трех различных типах дорог в виноградниках, а также в маршрут включены военные дороги Баумэдера и деревенские трассы в Саарланде. Последние как раз и вызвали негативную реакцию. «Они изменили природу ралли, – сказал один из ведущих гонщиков WRC. – Этап вдруг стал скучным, а ведь раньше он был одним из лучших. Всё время едешь по прямой, и потом попадается еле заметный вираж. В чем смысл? Это скучно». По словам штурмана Хейдена Паддона Себа Маршалла, победитель определится после второго прохождения этапов Баумэдера в субботу, учитывая характер остальной части маршрута. «В пятницу мы пройдем виноградники, у которых, как бы к ним не относились, есть характер, – сказал Маршалл. – В субботу предстоит сложнейший Panzerplatte, но после этого идут быстрые этапы, на которых сложно отыграть время. Сильный двигатель и грамотная аэродинамика могут сыграть свою роль, поскольку многие повороты можно будет пройти "педаль в пол"».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:48 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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