Гонщики WRC пожаловались на маршрут Ралли Германия
Гонщикам не понравилась измененная конфигурация маршрута Ралли Германия, из-за чего они назвали ралли скучным.Мероприятие было перенесено в Саарбрюккен из Трира. Ралли Германия проводится на трех различных типах дорог в виноградниках, а также в маршрут включены военные дороги Баумэдера и деревенские трассы в Саарланде.Последние как раз и вызвали негативную реакцию.«Они изменили природу ралли, – сказал один из ведущих гонщиков WRC. – Этап вдруг стал скучным, а ведь раньше он был одним из лучших.Всё время едешь по прямой, и потом попадается еле заметный вираж. В чем смысл? Это скучно».По словам штурмана Хейдена Паддона Себа Маршалла, победитель определится после второго прохождения этапов Баумэдера в субботу, учитывая характер остальной части маршрута.«В пятницу мы пройдем виноградники, у которых, как бы к ним не относились, есть характер, – сказал Маршалл. – В субботу предстоит сложнейший Panzerplatte, но после этого идут быстрые этапы, на которых сложно отыграть время.Сильный двигатель и грамотная аэродинамика могут сыграть свою роль, поскольку многие повороты можно будет пройти "педаль в пол"».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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