Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Chery показала переднюю часть нового кроссовера - автоновости

Chery показала переднюю часть нового кроссовера - автоновостиChery показала переднюю часть нового кроссовера

Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery продолжает дразнить публику анонсами своей будущей премьеры на автосалоне во Франкфурте — большого кроссовера, который может получить имя Tiggo 9. На этот раз китайцы опубликовали затемненную переднюю часть машины.

По изображению видно, что облик кроссовера не будет иметь ничего общего с нынешними моделями компании. У него маленькие фары, хромированная радиаторная решетка с множеством ячеек и светодиодная полоса, протянувшаяся от края и до края.

Если осветлить изображение, то становится видно, что у кроссовера будет поистине огромный центральный воздухозаборник в переднем бампере, который перетекает в радиаторную решетку. По бокам также размещены воздухозаборники, в которым размещены противотуманные фары.

Судя по всему кроссовер станет одноклассником таких моделей Toyota RAV4, Honda CR-V, Kia Sportage. Не исключено, что машина будет предлагаться и в 7-местном варианте.

По предварительным данным кроссовер будет оснащаться 1,5- и 1,6-литровыми бензиновыми турбодвигателями мощностью 190 и 217 л.с. В качестве трансмиссии будет предлагаться 7-сутпенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Продажи будущей новинки на китайском рынке начнутся в следующем году. Попадет ли он на европейский рынок неизвестно. В России же будущая новинка появится наверняка.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 20:45      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Компания Nissan может свернуть российское производство моделей марки Infiniti
27-12-2013, 04:10, Автоновости
По неподтвержденной пока информации, на автозаводе компании Nissan под Санкт-Петербургом может быть свернуто производство моделей марки Infiniti — внедорожника QX80 и седана M. Кроме того, не...
Подробнее
Lada Granta и Kalina получат штатную навигацию
23-04-2014, 02:00, Автоновости
АвтоВАЗ продолжает испытания штатной навигационной системы, оснащенной передатчиками ГЛОНАСС/GPS....
Подробнее
Черкесский завод «Derways» планирует собирать автомобили в Москве - автоновости
24-02-2015, 02:58, Автоновости
Черкесский завод «Derways» совместно со Сбербанком ведут переговоры с правительством Москвы о получении права на производство автомобилей в режиме промсборки....
Подробнее
Peugeot готовится представить еще одну «горячую» версию хэтчбека 308 - автоновости
17-06-2015, 17:07, Автоновости
Представители французского автопроизводителя Peugeot подтвердили, что у хэтчбека Peugeot 308 нового поколения появится «горячая» модификация....
Подробнее
Должников будут временно лишать прав - автоновости
28-01-2015, 20:44, Автоновости
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении закон о временном лишении прав в качестве меры наказания за неуплату долгов....
Подробнее
Porsche Panamera: теперь универсал - автоновости
5-03-2017, 17:02, Автоновости
Накануне международного автосалона производители все активнее раскрывают информацию о своих новинках. На этот раз порадовала компания Porsche, рассказав о новом Panamera Sport Turismo. Автомобиль с...
Подробнее
Новость от автоконцерна Porsche: Продажи автомобилей Porsche в России продолжают расти
3-02-2014, 19:57, Автоновости
По итогам ушедшего года в России было реализовано 3790 автомобилей марки Porsche....
Подробнее
По рецептам дедушек - автоновости
23-07-2017, 17:09, Автоновости
Добрых 40 лет назад заголовок заметки в журнале «За рулем», где говорилось о новинке от Volkswagen, выглядел так: «Polo + багажник = Derby». Спустя десятилетия рецепт концерна по превращению хэтчбека...
Подробнее
Продажи автомобилей Citroen в первом полугодии выросли - автоновости
19-07-2014, 02:26, Автоновости
Объем продаж автомобилей французского автопроизводителя Citroen по всему миру вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года....
Подробнее
Аналитики и маркетологи авторынка поделились информацией и прогнозами - автоновости
6-03-2014, 16:32, Автоновости
В конце февраля в Москве состоялась IV ежегодная конференция для аналитиков и маркетологов «Автомобильный рынок России: итоги и прогнозы»....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU