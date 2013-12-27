Chery показала переднюю часть нового кроссовера - автоновости
Chery показала переднюю часть нового кроссовера
Автор фото: фирма-производитель
Компания Chery продолжает дразнить публику анонсами своей будущей премьеры на автосалоне во Франкфурте — большого кроссовера, который может получить имя Tiggo 9. На этот раз китайцы опубликовали затемненную переднюю часть машины.
По изображению видно, что облик кроссовера не будет иметь ничего общего с нынешними моделями компании. У него маленькие фары, хромированная радиаторная решетка с множеством ячеек и светодиодная полоса, протянувшаяся от края и до края.
Если осветлить изображение, то становится видно, что у кроссовера будет поистине огромный центральный воздухозаборник в переднем бампере, который перетекает в радиаторную решетку. По бокам также размещены воздухозаборники, в которым размещены противотуманные фары.
Судя по всему кроссовер станет одноклассником таких моделей Toyota RAV4, Honda CR-V, Kia Sportage. Не исключено, что машина будет предлагаться и в 7-местном варианте.
По предварительным данным кроссовер будет оснащаться 1,5- и 1,6-литровыми бензиновыми турбодвигателями мощностью 190 и 217 л.с. В качестве трансмиссии будет предлагаться 7-сутпенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Продажи будущей новинки на китайском рынке начнутся в следующем году. Попадет ли он на европейский рынок неизвестно. В России же будущая новинка появится наверняка.
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