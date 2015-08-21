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В Москве появится голубая разметка - автоновости

В Москве появится голубая разметка - автоновостиВ Москве появится голубая разметка

Власти Москвы решили провести очередной эксперимент над автомобилистами. Многие жаловались на нагромождение знаков о парковке в районе Хамовники, которые путали водителей о том, где начинается платная зона, а где находятся служебные парковки.

В итоге, власти города приняли решение организовать зону регулируемой парковки на 25 улицах протяженностью около 16 километров. Здесь будут установлены только дорожные знаки обозначающие зону регулируемой стоянки, парковку для транспортных средств инвалидов, ведомственные парковки, парковки посольств, бесплатные парковки возле социальных объектов, а также при необходимости дорожные знаки, вводящие ограничения на остановку/стоянку транспорта. А вот знаков «Парковка» в сочетании с табличкой «Платные услуги» не будет. По словам представителей Центра организации дорожного движения (ЦОДД) это позволит сократить общее количество дорожных знаков на 40 %.

«Дорожные знаки – важный аспект при организации парковочного пространства. Город последовательно принимает решения для повышения комфорта автомобилистов в части знаков и разметки, а также заботится о внешнем облике городского пространства. В связи с этим, нами проводится работа по сокращению количества дорожных знаков и одним из способов является применение дорожных знаков 5.29 «Зона регулируемой стоянки» на территории платного парковочного пространства», - заявил первый заместитель ЦОДД Москвы Александр Ходаков.

Все специализированные парковки будут выделены голубой дорожной разметкой. Несмотря на то, что такой вид разметки отсутствует в ПДД и ГОСТах власти города утверждают, что новая разметка согласована с Госавтоинспекцией.

Кроме того, на данных улицах будут использоваться дорожные знаки уменьшенного типоразмера, а также совмещенные дорожные знаки.

Спустя три месяца экспериментов будет принято решение о целесообразности дальнейшего применения зон регулируемой стоянки.

Список улиц, которые войдут в зону:


1. ул. Тимура Фрунзе

2. ул. Льва Толстого

3. ул. Россолимо

4. Оболенский переулок

5. Пуговишников переулок

6. Несвижский переулок

7. Ксеньинский переулок

8. Языковский переулок

9. Олсуфьевский переулок

10. переулок Хользунова

11. Малая Пироговская улица

12. 1-й Архивный переулок

13. ул. Усачева

14. Трубецкая улица

15. ул. Ефремова

16. Комсомольский проспект (дублер)

17. ул. Доватора

18. Кооперативная ул.

19. 3-я Фрунзенская ул.

20. ул. 10-летия Октября

21. Учебный переулок

22. 1-й Шибаевский переулок

23. Малый Боженинский переулок

24. ул. Савельева

25. Усачевский пер.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 16:58      |      Категория:  Автоновости
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